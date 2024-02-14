وزارة الحج تعلن عن بدء التسجيل للحج وتوفير باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م في السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج وتوفير باقات موسم الحج لعام 1445هـ/ 2024م.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل تتم عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو تطبيق “نسك” المتاح على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتم اختيار الباقة المناسبة ووسيلة النقل المتاحة وفقًا لتفضيلات المسجلين، مع إعطاء الأفضلية لأولئك الذين لم يسبق لهم الحج من قبل.

وأوضحت الوزارة أن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج يتم من خلال الشركات المرخصة التي تقدم خدمات الحجاج داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتم التسجيل لأداء الحج عن طريق الحاج نفسه، وعدم التعاقد مع حملات أو شركات غير مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة في موقع الوزارة.

بدء التسجيل للحج وتوفر باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م في السعودية

لضيوف الرحمن من داخل المملكة، تعلن وزارة الحج والعمرة عن بدء #التسجيل_للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق #نسك. لزيارة موقع الوزارة، تفضّل هنا:https://t.co/sDxzC3bcQl pic.twitter.com/rmQoXktUQ0 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 11, 2024

وتتضمن الباقات المتاحة أربعة أنواع من الخدمات:

الباقة الأولى تقدم خدمة للحجاج ضمن النطاق الاقتصادي، وتكلف حوالي 4,099.75 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة.

أما الباقة الثانية فتشتمل على مخيمات الضيافة في منى، وتكلف حوالي 8,092.55 ريالًا شاملة الضريبة.

أما الباقة الثالثة فتتضمن الأبراج الستة في منى وتتميز بموقعها القريب من جسر الجمرات، وتكلف حوالي 13,265.25 ريالًا شاملة الضريبة.

أما الباقة الرابعة فتتضمن مخيمات متطورة تقدم خدمة راقية ومستوى مريح للحجاج، وتكلف حوالي 10,366.10 ريالًا شاملة الضريبة.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الحجز للحجاج داخل المملكة سواء المواطنين أو المقيمين، تشمل حجز الحاج الرئيسي والمرافقين، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على فاتورة السداد.

ويجب دفع قيمة الحجز كاملة أو جزئياً خلال المهلة المتاحة وإصدار تصاريح الحج، وبعد ذلك يتم طباعة التصريح عن طريق بوابة أبشر.