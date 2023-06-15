وزارة الحج تطالب ضيوف الرحمن بسرعة استكمال اجراءات هذه اللقاحات

صرحت وزارة الحج بأهمية اللقاحات، حيث شددت على وجودها في استكمال إجراءات الحجاج قبل الوصول للأراضي المقدسة، وأوضحت ذلك على حساب تويتر الخاص بها، كما أوصت الحجاج بضرورة استكمال التحصينات والتي تتمثل في التالي:

الانفلونزا الموسمية.

الحمى الشوكية.

كوفيد 19.

فيروس كورونا.

وضع الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا

كان هذا القرار ناتج من وضع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا، حيث تحاول المملكة العربية السعودية جاهدة في الحفاظ على حجاج بيت الله الحرام، حيث قدمت المملكة درسًا للعالم أجمع في مواجهة كورونا ومعالجة المصابين للمواطنين والمقيمين وحتى المخالفين عن أنظمة الإقامة والعمل وكان كل هذا بالمجان دون أي عقوبات قانونية.

الجهود الإنسانية التي قدمتها المملكة لمواجهة كورونا

سعت المملكة العربية السعودية ببذل كثير من الجهد لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى الجهود الإنسانية التي قدمتها المملكة في عدة دول، وذلك لمحاولة القضاء على المرض والحد منه، كما أثبتت المملكة جدارتها وقدرتها من بداية الحد من الإجراءات الوقائية حتى الحصول على اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وبهذا تكون المملكة قد قدمت نموذجًا يحتذى به أمام دول العالم.

بلغت نسبة اللقاحات داخل المملكة العربية السعودية أكثر من 95% من مجموع المواطنين والمقيمين، وبالتالي تم خفض عدد الإصابات ليصل إلى 87%، وتقليل نسبة الحالات الحرجة إلى 96% على الرغم من أن بعض الدول كانت مازالت تواجه الموجة الثالثة من كورونا.