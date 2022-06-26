وزارة التنمية الاجتماعية توضح منحة الضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل بالمملكة

قدمت وزارة التنمية الاجتماعية منحة مالية لمحدودي الدخل بالمملكة العربية السُّعُودية، لتساعدهم على تجاوز أمور الحياة الصعبة ولكي يستفيدوا من هذه المنحة و التحسين من وضعهم المالي، حيث إن هناك العديد من الأسر المحتاجين، نظراً لظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد وعملت على انخفاض مستواهم المادي، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي المنحة وموعد صرفها وطريقة الحصول عليها وموعد الاستعلام وكيفية التقديم لها في المملكة.

طريقة التسجيل في منحة الضمان الاجتماعي

يرغب الكثير من المحتاجين في المملكة العربية السُّعُودية، في التعرف على كيفية التسجيل في هذه المنحة للتحسين من أحوالهم الاقتصادية الدخول إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بواسطة الضغط على الاستعلام على منحة الضمان الاجتماعي، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة، والضغط على التسجيل في المنحة.

الفئات المستحقة لمنحة الضمان الاجتماعي

استطاعت وزارة التنمية الاجتماعية أجمال الفئات المستحقة للاستفادة من الضمان الاجتماعي لتحسين أوضاعهم، وهي أن يكون متقدم للمنحة سعودي الجنسية، كما يشترط أن يكون من الأيتام وأصحاب الهمم، و ألا يزيد مرتبه الشهري عن 1100 ريال سعودي للمرأة، كما يقبل الطلب في حالة أنها أرملة ولا تمتلك دخل شهري، إضافة إلى أن يكون المتقدم لدية أي ممتلكات أو عقارات.

فئات التسجيل في الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي، وهي كالتالي: حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السُّعُودية فئات، وهي كالتالي:

فئة أشخاص الذين لا عائل لهم ولا يوجد لديهم مصدر معين للدخل.

فئة الأيتام من الذكور والإناث مجهولي الأبُّ والأم.

فئة ما بعد عمر 19 عام العاجزون عن العمل.

فئة كبار السن الذين يبلغون من العمر 60 عام ويعانون من أمراض مزمنة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السُّعُودية، جملة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديد، كالتالي: