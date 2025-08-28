وزارة التعليم: لا استثناءات في برنامج حضوري.. والتحايل على البرنامج يُعد تزويرًا

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده وزارة التعليم السعودية لتعزيز الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي داخل المدارس؛ يأتي برنامج “حضوري” كأحد أهم الأدوات التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الإداري والتعليمي وضبط آليات الحضور والانصراف، وقد شهد البرنامج منذ إطلاقه تفاعلاً واسعًا من الكادر التعليمي والإداري في مختلف المناطق.

برنامج حضوري

كشفت مصادر أن أعداد المسجلين في برنامج “حضوري” من المعلمين والإداريين داخل المدارس قد تجاوزت حتى الآن 400 ألف موظف أي ما يعادل نحو 70% من إجمالي العاملين في القطاع التعليمي وذلك ضمن خطة التسجيل التي تسير بنجاح، ومن المتوقع أن يكتمل تسجيل جميع منسوبي التعليم مع نهاية الجدول الزمني المحدد حيث ستكون إدارتي التعليم في الباحة والرياض آخر من ينهي عملية التسجيل وذلك في يوم 15 / 3 / 1447هـ.

كما أوضحت المصادر أن البرنامج لا يتضمن أي استثناءات تتعلق بظروف الموظفين القادمين من خارج مناطق عملهم باعتبار أن المعلمين والإداريين موظفون رسميون ملزمون بأداء 7 ساعات عمل يوميًان كما شددت على أن أي محاولات للتحايل أو استخدام وسائل مخالفة للتلاعب بآليات البرنامج؛ تعتبر بمثابة تزوير يستوجب الفصل من الخدمة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

آليات الاستئذان والانصراف المبكر

كذلك فقد أكدت وزارة التعليم أن برنامج “حضوري” يتمتع بدرجة عالية من المرونة؛ إذ يتيح للموظف إمكانية تسجيل المهمات الرسمية المكلف بها من خلال إنشاء طلب استئذان عبر النظام، مع تحديد نوع الطلب وتاريخ المهمة، وفي حال كانت المهمة تشمل يوم عمل كاملاً؛ فلا يلزم إدخال وقت محدد، أما إذا رغب الموظف في الانصراف المبكر قبل انتهاء الدوام؛ فعليه تقديم طلب استئذان مسبق، وفي حال عدم تسجيل الطلب فإن النظام يحتسب فترة الانصراف المبكر كنقص في ساعات الدوام الرسمي.