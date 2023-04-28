وزارة التعليم تكشف عن 3 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلاً لبراءات الاختراع

تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة لحصد المراكز ضمن الجامعات المتميزة عالميًا، وذلك بهدف رفع التصنيف التعليمى بالمملكة وتوفير قيادات وطنية ذات كفاءة لتولي المهام التي تساهم في نهضة الاقتصاد السعودي ونهضة المملكة على جميع الأصعدة. وفي ضوء ذلك كشفت وزارة التعليم خلال الساعات الماضية عن ثلاث جامعات سعودية حصدت مراكز متميزة ضمن أفضل الجامعات العالمية وفقًا لتصنيف براءات الاختراع.

تصنيف الجامعات السعودية في براءات الاختراع

حيث حصدت الجامعات السعودية مراكز جديدة ضمن تصنيف البحث العلمي والابتكار، وأكدت الوزارة عن دخول ثلاث جامعات ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلاً لبراءات الاختراع خلال عام 2022، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية، وجاء الترتيب كالآتي:

سجلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 233 براءة اختراع محققة المركز الثالث عالميًا.

سجلت جامعة الملك عبد العزيز 177 براءة اختراع محققة الثامن عالميًا.

سجلت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 42 براءة اختراع محققة المركز 79 عالميًا.

أهمية براءات الاختراع بالنسبة للملكة

تؤمن المملكة العربية السعودية بأن براءات الاختراع تعد مصدر من ضمن أفضل مصادر الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الاقتصادية. لذا تقدم المملكة للجامعات الحكومية والخاصة مبالغ مالية طائلة للصرف على البحث العلمي والابتكار. جدير بالذكر، أن جامعة الملك سعود أعلنت خلال الساعات الماضية عن دورة تدريبية تمهد المشاركين لاستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وتطبيق Chat GPT في البحث العلمي.