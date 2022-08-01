وزارة التعليم تعلن عن وظائف تعليمية عبر منصة جدارة ” التقديم على وظائف جدارة”

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن احتياجها لحوالي 11 الفاً و547 وظيفة تعليمية في العديد من التخصصات التعليمية المختلفة، وأكدت الوزارة بأن التقديم على الوظائف التعليمية يكون عبر منصة جدارة، وتعد وظائف جدارة بنظام التعاقد الرسمي طبقاً إلى لائحة الموارد البشرية، وتقدم الوزارة الوظائف على رتبة معلم ممارس، ويمكن لكلا الجنسين التقديم للحصول على الوظائف المطلوبة في 45 إدارة تعليمية، عبر منصة جدارة.

منصة جدارة ” مسار”

حيث تقدم وزارة الموارد البشرية منصة جدارة لكي تساعد المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال التسجيل والتقديم على الإعلانات الوظيفية، ويتم التحقق من تفاصيل كل مرشح والتأكد من تناسب الوظيفة مع المتقدم إليها، وتهدف المنصة للمساهمة في تحسين منظومات العمل الحكومي، والارتقاء به إلى مستويات عالية من الجودة، والاستثمار الفعال في رأس المال البشري، وتهدف إلى حوكمة الإجراءات والأنظمة بما يتوافق مع ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية.

طريقة التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة 1444

وقد وضحت وزارة التعليم بأن الوظائف التعليمية يمكن التقديم عليها من خلال منصة جدارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الذهاب إلى منصة جدارة. ثم قم بتسجيل الدخول. ثم قم بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية. يجب اختيار “أرغب بالتقديم على وظائف جدارة”. قم بإدخال البيانات. يجب تحديد الوظيفة. قم بقراءة الشروط جيداً. ثم قم بإدخال البيانات، وإرفاق الأوراق المطلوبة. الآن عليك تسجيل الطلب.

موعد التقديم على الوظائف التعليمية جدارة 1444

وقد وضحت وزارة التعليم بأن التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة يكون في موعد محدد تحدده الوزارة، وبالفعل قد حددت موعد فتح باب التقديم والتسجيل على الوظائف المتاحة في ليكون أمس السبت الموافق يوم 31 يوليو الجاري، ويبدأ الموقع في تلقي الطلبات والتسجيل في الساعة 9 صباحا، على أن تنتهي فترة التقديم في 7 أغسطس المقبل.

التخصصات المطلوبة في وظائف جدارة

وقد وضحت وزارة التعليم بأن التخصصات المطلوبة للوظائف الشاغرة تتمثل فيما يلي:

لغة إنجليزية

رياضيات

إدارة الأعمال

فيزياء

كيمياء

مهارات رقمية

أحياء

شروط التسجيل في وظائف جدارة التعليمية

وقد وضحت وزارة التعليم الشروط اللازمة للتسجيل في الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: