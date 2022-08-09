وزارة التعليم تعلن تاريخ عودة الدراسة في السعودية 1444

لقد كشفت وزارة التعليم بالمملكة عن تاريخ عودة الدراسة في السعودية 1444، ومن المقرر أن يكون هذا في نهاية شهر أغسطس الحالي، والعديد من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية يريدون التعرف على تفاصيل التقويم الدراسي 1444 بعد أن يعودوا لمقاعد الدراسة، وكذلك جداول الفصول الثلاث، وللإشارة فقد بدأ اعتماد ترم دراسي ثالث منذ العام الدراسي الذي مضى 1443، وقد ساهم هذا النظام في تحسين المستوى التعليمي للطلاب، وكانت له نتائج إيجابية على أدائهم، وسنتعرف في هذا المقال على موعد العودة للدراسة في السعودية 1444، تابعوا معنا.

تاريخ عودة الدراسة في السعودية 1444

يبحث العديد من الأفراد السعوديين عن تاريخ عودة الدراسة في السعودية 1444، وهذا لكي يقوموا بتهيئة أنفسهم كما يجب قبل بداية الموسم الدراسي، ووضعت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي 1444 بثلاثة فصول، ويتضمن عدد إجازات أكثر، وسيعود الكادر التعليمي والإداري للعمل في المملكة تزامنا مع عودة الطلاب، وسيكون هذا في الثامن والعشرين من شهر أغسطس، الموافق للفاتح من شهر صفر 1444.

التقويم الدراسي 1444

بعد أن ذكرنا لكم موعد عودة الدراسة في السعودية 1444، لا بد من أن نتطرق للحديث عن التقويم الدراسي 1444 في السعودية، ويتضمن هذا العام تسعة وثلاثون أسبوع دراسي، وكل فصل دراسي يتضمن ثلاثة عشر أسبوع، وتم وضع التقويم بطريقة تلائم الإجازات الرسمية التي تمنح للطلاب والعاملين في القطاع، والفصل الدراسي الأول ينتهي في 30 من ربيع الثاني.

علاوة على ذلك، سيعود الطلاب للمدارس مجددا بعد انتهاء إجازة الترم الأول بتاريخ العاشر من جمادى الأولى، وسينتهي في العاشر من شهر شعبان 1444، في حين أن الطلاب سيعودون مجددا لاستئناف الدراسة يوم 20 شعبان، لينتهي بتاريخ الرابع من شهر ذو الحجة.

عدد أيام الدراسة والإجازات في المملكة

يبلغ عدد الإجازات التي ستمنح للطلاب في العام الدراسي الجديد عشرة إجازات، من ضمنها إجازات السنة الدراسية التي تمنح للطلاب بعد الاختبارات، مع العطلات الرسمية أيضا فيما يتعلق بالأيام الوطنية وعطل المناسبات الدينية، أما عدد أيام الدراسة فهو 188 يوما كاملة.

بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر مقال تاريخ عودة الدراسة في السعودية 1444، وذكرنا لكم ما تبحثون عنه من تفاصيل فيما يتعلق بالتقويم الدراسي 1444 في المملكة، ووضحنا أيضا عدد الإجازات وأيام دراسة الطلاب.