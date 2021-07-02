وزارة التعليم تدعو الطلاب للحصول على اللقاح استعداداً للعودة الحضورية

بدأت وزارة التعليم حملة توعوية لتشجيع الطلاب علي الحصول علي اللقاح حيث شرعت الإدارات التعليمية بتنفيذ توجيهات وزارة التعليم في البدء بتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلي 18 عاماً بلقاح فيروس كورونا في مراكز وزارة الصحة المعتمدة لتلقي اللقاح.

تزامنت حملة تطعيم الطلبة مع بدء الإستعداد لعودة الدراسة حضورياً والتي تهدف لتطعيم الطلبة و البالغ عددهم ما يقارب 2.8 مليون طالباً وطالبة وذلك لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لعودة الطلاب إلي المدارس في الدراسة الحضورية

عودة الدراسة حضورياً العام الدراسي 1443ه‍

وناشدت وزارة التعليم جميع العاملين بها و الطلبة المستهدف تطعيمهم في الفئة العمرية المحددة بضرورة و سرعة الحصول على لقاح كورونا حرصا علي سلامتهم والمشاركة في عودة انتظام الحياة بشكل طبيعي و بداية عام دراسي جديد بمشاركة الطلاب في العودة حضورياً.

إقبال الطلاب في السعودية علي تلقي لقاح كورونا

ولاقت دعوات وزارة التعليم ترحيبا من جانب أولياء الأمور والأسر الذين سارعوا بالذهاب لمراكز التطعيم وتلقي اللقاح وحرصهم علي حصول أبنائهم علي اللقاح.