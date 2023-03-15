وزارة التعليم تحدد ساعات العمل في رمضان وتتيح إمكانية التغيير بما لا يتجاوز ساعتين

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك والذي لم يبق على حلوله سوى أيام قليلة، وستكون ساعات العمل خمس ساعات يوميا، وينطلق الدوام بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء، وتم منح القطاعات التابعة لوزارة التعليم صلاحية تغيير أوقات بدايات الدوام على أن لا يتجاوز هذا ساعتين بما يتماشى مع احتياجات العمل مع وجوب مراعاة ساعات الازدحام والذروة.

تصريح وزير التعليم

قام وزير التعليم السعودي يوسف البنيان بتوجيه رسالة خاصة إلى مديري التعليم والقطاعات التابعة للوزارة، بأن كل الجهات يجب عليها أن تعلن عن ساعات العمل في رمضان ووقت بداية الدوام ونهايته بمدة كافية، وأن يكون الإعلان قبل يوم الأحد 19 من شهر مارس.

متى تبدأ عطلة عيد الفطر

سيحصل الطلاب والعمال في قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية على إجازة عيد الفطر، ومن المقرر أن تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 22 من شهر رمضان 1444 الموافق 13 من أبريل 2023، وتنتهي العطلة يوم الثلاثاء 25 من الشهر، أما استئناف العمل مجددا فسيكون يوم 26 من أبريل 2023 الموافق ليوم 06 شوال 1444 حسب توقيت أم القرى، وهذا فيما يخص المشمولين بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

موعد رمضان 1444

لم يعد يفصلنا سوى أيام قليلة عن شهر رمضان المبارك، وحسب التوقعات الفلكية فإن أول أيام الشهر الفضيل سيصادف يوم 23 من مارس 2023، أما استطلاع الهلال يتم يوم 29 من شعبان لتحري رؤية هلال شهر رمضان، وبعد ذلك يتم الإعلان عن رؤية الهلال من عدمه.

وزارة الموارد تحدد ساعات العمل

سبق وأن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن ساعات العمل الرسمية في رمضان، وهي 05 ساعات من الساعة العاشرة، وينتهي الدوام على الساعة الثالثة مساء، والوزراء يملكون صلاحية تغيير مواعيد بداية العمل على أن لا يتجاوز ساعتين، وقد تم اعتماد هذا التوقيت المرن من أجل توفير الراحة اللازمة للعمال في الشهر المبارك.