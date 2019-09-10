وزارة التعليم السعودية تُدرُس إلغاء شرط تجاوز “اختبارات القُدرات” لدخول الجامعات

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن الوقوف على تفاصيل الأخبار المتداولة بشأن موقف وزارة التعليم السعودية من اختبار القدارات الذي يُستخدم كشرط أساسي لدخول الجامعات وإيجاد مقعد بها، ننشر لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة والمتداولة بشأن هذا الأمر والتصريحات الرسمية حولها.







ماهو شرط اجتياز اختبار القدارات

في البداية نوضح لكم بأن “اختبار القدرات” هو قياس موحد معتمد من قبل وزارة التعليم السعودية، تراه معيار عادل ودقيق لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، من أجل مساعدة الجهات التعليمية في المرحلة الجامعية على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة بها، إلا أنه واجه بعض الانتقادات خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد تسببه في حرمان الطلاب والطالبات المتفوقين من الحصول على التخصصات التي تناسب مستواهم، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين لتأييد قرار إلغائه.







التعليم تدرس التراجع عن شرط اختبار القدرات







وعن أبرز التصريحات الرسمية، فقد كشفت بعض التقارير الصحفية الرسمية السعودية نقلاً عن مصادر لها، بأن وزارة التعليم تدرس بالفعل التراجع عن اشتراط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات، وذلك إن ثبت عدم جدوى هذا الأمر وفضله في تحقيقه الهدف، بجانب تسببه في استنزاف الكثير من الموارد المالية عليه كرسوم إجبارية للطلاب والطالبات.