وزارة التعليم السعودية تعلن مد الاحتفالات باليوم الوطني ٩٣ بالمدارس وموعد انتهاء الإجازة

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد احتفال طلاب المدارس داخل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي وذلك بعد العودة إلى المدرسة بعد إجازة اليوم الوطني.

لوجو وزارة التعليم السعودية : بوابة الوزارة الإلكترونية

وكانت الإجازة للمدارس والجامعات بسبب اليوم الوطني السعودي قد استمرت لمدة ٤ أيام تنتهي اليوم الأحد على أن تبدأ الدراسة صباح غداً الإثنين بجميع المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم السعودية أن الاحتفالات باليوم الوطني السعودي تستمر لمدة ٤ أيام بداية من صباح غداً الإثنين وحتى يوم الخميس القادم الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

وهذا هو اليوم الوطني ٩٣ للسعودية، وتستمر الاحتفالات لمدة ٤ أيام قادمة بداية من غد بالمدارس رغم الإجازة التي استمرت لمدة ٤ أيام وتنتهي اليوم وذلك لهذا السبب :