وزارة التعليم السعودية تعلن عن ساعات التطوع لخريج الثانوية العامة 1444هـجري

أشارت وزارة التعليم السعودي عبر موقعها الرسمي إلي عدد ساعات التطوع لخريج الثانوية العامة من أجل الحصول على الشهادة، وذلك سعياً من وزارة التعليم بجعل التطوع جزء من ثقافة الطلبة في هذه المرحلة التعليمية، لغرس قيم العمل التطوعي في خدمة الوطن، حيث سعت الوزارة إلى تحديد عدد الساعات التي يجب على الطلبة القيام بها، وربطتها بين الحصول على الشهادة وبين الانتهاء من ساعات التطوع، عبر تطبيق نظام المسارات للعام 1444هـ، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل إعلان الوزارة عن ساعات التطوع لخريج الثانوية العامة 1444 هجري.

عدد ساعات التطوع لخريج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم عدد ساعات التطوع لطلاب الثانوية العامة، بدأ من العام الدراسي القادم 1444هـ، حيث تبلغ عدد ساعات التطوع أربعين(40) ساعة تطوعية، وجعلت الوزارة أتمامها شرط للحصول على شهادة الثانوية العامة، التي تؤهل الطالب للدخول إلى المرحلة الجامعية الأكاديمية، لما يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 الاقتصادية و الاجتماعية التطويرية، بالإضافة إلى الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، من أجل تحقيق إفادة للمجتمع.

خلال العام الدراسي الجديد .. مطلوب من كل طالب في المرحلة الثانوية .. إكمال 40 ساعة من العمل التطوعي ، و إذا لم يكمل 40 ساعة لا يحصل على الشهادة الثانوية .

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السعودية — خبر عاجل (@AJELNEWS24) August 19, 2022

تطبيق ساعات العمل التطوعي للثانوية العامة

وضحت الوزارة موعد تطبيق ساعات العمل التطوعي التي تصل إلى أربعين ساعة بَدْء من العام الدراسي القادم 1444هـجري عبر نظام مسارات الثانوي، ويحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة بعد الانتهاء من تطبيق عدد الساعات المطلوبة في العمل التطوعي، عبر منصة العمل التطوعي والتسجيل بها للحصول على الشهادة الثانوية.

ساعات العمل التطوعي في نظام المسارات

يعتبر العمل بنظام ساعات التطوع شرط للتخرج والحصول على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي القادم عبر نظام المسارات 1444هـ، عن طريق اختيار الطالب واحد من عدد مسارات خمسة وهي تشمل “الإدارة، الصحة، الهندسة والحاسب الآلي، الشرعي”. بحيث تكون السنة الأولى هي العام المشترك للجميع، ثم التوجه للتخصص في السنة الثانية والثالثة، ومن ثم تحديد ميول ومهارات الطلبة عبر مقياس الميول المهنية، وبعدها يحصل الطالب على الشهادة فور أنتهاء 40 ساعة من العمل التطوعي.