وزارة التعليم السعودية تعلن: تقديم الوظائف التعليمية 1444

أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن فتح أبواب تقديم الوظائف التعليمية 1444، إذ أنه هناك عدد كبير من الوظائف المتاحة، وبلغ عددها حوالي 11547 وظيفة شاغرة، وستكون هذه الأخيرة حسب اللائحة التنفيذية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، كما أنها ستكون أيضا بنظام التعاقد، وقد حددت الوزارة أهم الشروط الواجب توفرها في المتقدمين وموعد فتح أبواب التسجيل في الوظائف التعليمية 1444، سنتعرف على تفاصيل أكثر فيما يلي من أسطر المقال.

تقديم الوظائف التعليمية 1444

تم الإعلان عن موعد تقديم الوظائف التعليمية 1444 من طرف وزارة التعليم في المملكة، وقد أعلنت عن حاجتها إلى عدد من الموظفين في القطاع التعليمي ليشغلوا المناصب المتاحة رسميا، وبالنسبة لمن يتساءلون عن موعد التقديم على الوظائف التعليمية فهو ينطلق بداية من تاريخ يوم الأحد الثاني من شهر محرم من العام الهجري الجديد، ويستمر حتى التاسع من الشهر، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة فهي كما يلي:

الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، المهارات الرقمية، وأيضا إدارة الأعمال.

طريقة التقديم على الوظائف التعليمية 1444

فتحت وزارة التعليم السعودية أبواب التسجيل في الوظائف التعليمية السعودية 1444، من أجل أن يشغل المتقدمون رتبة معلم ممارس، كما حددت مجموع شروط الوظائف التعليمية 1444، ويتبع الطالب ما يلي للتسجيل من خلال الدخول إلى بوابة جدارة:

أولا: يدخل المتقدم إلى منصة جدارة الإلكترونية ثانيا: يتوجب عليه كتابة رقم الهوية الوطنية، ثم يضيف تاريخ الميلاد والجنس ثالثا: يقوم بالنقر على زر الاستمرار، ثم يدرج اسم المستخدم الخاص به ورقم الجوال رابعا: يضغط على خيار إنشاء حساب جديد، ثم يذهب إلى الوظائف التعليمية ويختار ما يناسبه منها خامسا: أخيرا يكتب كل البيانات الشخصية المطلوبة في المكان المخصص له، يرفع كل المستندات الضرورية ثم ينقر على زر التقديم.

شروط الوظائف التعليمية تقديم 1444

من أهم الشروط التي حددتها الوزارة لقبول المتقدمين هي كما يلي:

أن يكون المتقدم حاملا للشهادة المطلوبة وفق التخصص المطلوب

إن كان الشخص حاصلا على مؤهله العلمي من خارج المملكة، يجب أن يقوم بمعادلتها لدى الوزارة

من الضروري أن يكون التقديم من خلال بوابة جدارة الإلكترونية فقط.

نصل وإياكم إلى ختام مقال تقديم الوظائف التعليمية 1444، وهو موضوع يبحث عنه العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون شغل إحدى الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها الوزارة، كما ذكرنا لكم موعد تقديم الوظائف التعليمية 1444 وشروطها.