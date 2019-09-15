وزارة التعليم السعودية تعلق على مقطع فيديو الكتب الذي أثار جدل كبير بالمملكة

علقت وزارة التعليم السعودية في تصريح رسمي لها منذ قليل، تعليقًا على مقطع الفيديو المُنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن كمية كبيرة من الكتب الدراسية المُلقاة في حاوية، حيث أكدت الوزارة في تصريحها أنها بذلت جهودًا مضنية من أجل مراجعة وإعداد 140 مليون كتاب مدرسي تقريبًا، وأنفقت مليارات الريالات من أجل ذلك، كما أنها عملت على توصيل تلك الكتب إلى الطلبة والطالبات في جميع أنحاء المملكة.







وزارة التعليم تعلق على حاوية الكتب

إلا أنها فوجئت اليوم بذلك المقطع المُنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه مجموعة من تلك الكتب والتي تخص مراحل تعليمية مختلفة، قلما تتواجد في مدرسة واحدة ملقاة داخل حاوية وبشكل فيه إهمال وكأنها على وشك التخلص منها، وقالت الوزارة أنها لا تعرف الهدف من نشر ذلك الفيديو، خاصة أنه لم يعلن عن شخصيته أو على الأقل عن مكان تواجد تلك الكتب لكي تتمكن الوزارة من استرجاعها.







وأضاف تصريح وزارة التعليم السعودية على أنها سوف تعمل على متابعة الواقعة عن كثب، ومحاولة الوصول إلى مكان تلك الواقعة والتعرف على فاعلها ومحاسبته على ذلك، والتحقق من الأسباب التي دفعته لهذا الأمر.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد بالسعودية قد بدأ منذ عدة أيام قليلة، وسط بهجة شديدة بنجاح البداية من جميع الجوانب سواء من ناحية الإستعدادت المدرسية أو الوزارية.