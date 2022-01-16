وزارة التعليم السعودية تحسم الجدل حول إيقاف منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية استمرار عمل منصة مدرستي التعليمية وأوضحت أنه لا يوجد أي قرارات تعطيلها أو إيقافها حتى الآن حيث أنه في الفترة الأخيرة بحث العديد من أولياء الأمور والطلاب حول حقيقة إيقاف منصة مدرستي بسبب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات حول إيقافها ولكن أوضحت وزارة التعليم السعودي استمرارا عملها بدون توقف.

حقيقة إيقاف منصة مدرستي بعد عودة الحضور للمدارس

بعد إصدار وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية العديد من القرارات التي تخص المنظومة التعليمية والتي من أهمها عودة الدراسة حضورياً لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور حول تعطيل منصة مدرستي التعليمية مما دفع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى توضيح الأمور ونفت الوزارة أي أخبار حول تعطيل المنصة وأوضح أنها مازالت مستمرة في العمل دون انقطاع أو توقف وأشارت الوزارة إلى أن أي تصريحات أو قرارات سوف تعلن من خلال الصفحة الشخصية للوزارة أو بيان رسمي لها وليس من خلال وسائل الإعلام.

موعد عودة الحضور لطلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية

تساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حول موعد عودة الدراسة بشكل طبيعي وحضرياً إلى الطلاب في المراحل السابقة حيث أن وزارة التعليم أصدرت قرارا بعودة الدراسة حضورياً إلى طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لمنع التكدس بالمدارس.

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن موعد عودة الطلاب يكون في يوم 23 يناير 2022 ميلادية الموافق 20 جمادى الآخر 1443 وشددت الوزارة على أهمية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتزام الطلاب بتطبيق معايير التباعد الاجتماعي وترك مسافات كافية بين الطالب وزميله والالتزام بارتداء الكمامة، بينما أوضحت الوزارة أن مواعيد العودة للإداريين والمعلمين سوف تكون بالنسبة الإداريين يوم الأحد الساعة السابعة صباحاً والمعلمين يوم 17 جمادى الآخر من خلال منصة مدرستي.