وزارة التعليم السعودية تؤكد على تهيئ 800 مدرسة لاستقبال الطلاب في مكة المكرمة

أكدت وزارة التعليم السعودية على عودة الطلاب إلى مدارس المرحلة الابتدائية وصفوف الطفولة المبكرة، وأضافت بأن ما يزيد عن 200 أف طالب سوف ينسبوا إلي أكثر من 800 مدرسة اليوم الأحد في مكة المكرمة.

تهيئ 800 مدرسة لاستقبال الطلاب في مكة المكرمة

حيث سوف يعود حوالي 200 ألف طالب وطالبة مسجلين في أكثر من 800 مدرسة سواء ابتدائية أو صفوف طفولة مبكرة، اليوم الأحد، ويرجع ذلك القرار نتيجة لما تحقق من نجاح في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجهود المملكة في الوصول للحصانة المجتمعية العالمية.