وزارة التعليم السعودية تؤكد على تهيئ 800 مدرسة لاستقبال الطلاب في مكة المكرمة
أكدت وزارة التعليم السعودية على عودة الطلاب إلى مدارس المرحلة الابتدائية وصفوف الطفولة المبكرة، وأضافت بأن ما يزيد عن 200 أف طالب سوف ينسبوا إلي أكثر من 800 مدرسة اليوم الأحد في مكة المكرمة.
تهيئ 800 مدرسة لاستقبال الطلاب في مكة المكرمة
حيث سوف يعود حوالي 200 ألف طالب وطالبة مسجلين في أكثر من 800 مدرسة سواء ابتدائية أو صفوف طفولة مبكرة، اليوم الأحد، ويرجع ذلك القرار نتيجة لما تحقق من نجاح في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجهود المملكة في الوصول للحصانة المجتمعية العالمية.
وقد هيّأت الإدارة العامة للتعليم في “منطقة مكة المكرّمة” كافة الاستعدادات لكي تطبق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وفق أدوار متكاملة من كافة الإدارات والأقسام بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة؛ سعياً لكي تقوم بتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة للطلاب، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الوقاية.
وقد وضح المدير العام للتعليم فى مكة المكرّمة بأن “الإدارة العامة للتعليم” بمنطقة مكة المكرّمة أنجزت خلال الفترة الماضية عديداً من المشاريع الجديدة لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، وذلك من خلال عدة لجان إشرافية، وبالتعاون مع مديري المدارس؛ بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه المدارس، وقد أشاد “الزائدي”؛ بتضافر الجهود بين الإدارات ومكاتب التعليم لتلبية الاحتياجات الدراسية كافة، وتقديم كل الدعم فيما تحتاج إليه المدارس من خدمات في المجالين الفني والمهني، ومتابعة تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي.