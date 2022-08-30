“وزارة التعليم السعودية” التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤
تبدأ اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 الموافق 2 صفر 1444 هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، استقبال طلبات المعلمين الرجال للتسجيل في اختبارات الرخصة المهنية العام والتخصص للعام الدراسي 1444هـ، وقد أعلنت الهيئة ETEC عن الجدول الزمني المحدد للتقديم وتأدية الاختبارات، مع العلم أن في حال عدم استطاعة المعلم اجتياز الاختبارات فبإمكانه إعادتها مرة أخرى وكذلك في حال رغبة المعلم أو المعلمة من تحسين نتيجة الاختبارات، ولا يشترط في حال تحسين نتيجة الاختبار إعادة العام والتخصص بل يكتفي فقط بالاختبار الراغب تحسين أداؤه فيه.
الجدول الزمني المحدد لمواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022-2023
في نفس السياق السابق ذكره فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن جدول التقديم وتأدية الاختبارات بالتسلسل التالي:
- أولًا اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 الموافق 2 صفر 1444، بداية استقبال تسجيل طلبات اختبارات الرخصة الرجال.
- يلي ذلك يوم 5 سبتمبر 2022 الموافق 9 صفر 1444، موعد استقبال تسجيل طلبات النساء للاختبار العام.
- أيضًا يوم 8 أكتوبر 2022 الموافق 12 ربيع الأول 1444، انتهاء التسجيل للرجال والنساء باختبار الرخصة المهنية.
- كذلك يوم 11 نوفمبر 2022 الموافق 17 ربيع الثاني1444، بدء انعقاد اختبار الرخصة المهنية العام للمعلمين والمعلمات.
- يوم 14 نوفمبر 2022 الموافق 23 ربيع الثاني 1444، انتهاء أداء اختبار الرخصة المهنية العام.
- بينما يوم 26 نوفمبر 2022 الموافق 2 جمادى الأولى 1444، انتهاء التقديم على اختبار التخصص للرخصة المهنية.
- كذلك يوم 21 يناير 2023 الموافق 28 جمادى الآخرة 1444، انعقاد أول اختبارات التخصص للمعلمين والمعلمات.
- في النهاية 25 يناير 2023 الموافق 3 رجب 1444، انتهاء اختبار التخصص للرخصة المهنية.
|الإثنين 29 أغسطس 2022
|تسجيل طلبات اختبارات الرخصة العام الرجال
|يوم الأحد 5 سبتمبر 2022
|تسجيل طلبات اختبارات الرخصة العام الرجال
|الجمعة 8 أكتوبر 2022
|انتهاء التسجيل للرجال والنساء باختبار الرخصة المهنية
|الخميس 11 نوفمبر 2022
|انعقاد اختبار الرخصة المهنية العام للمعلمين والمعلمات
|يوم الأحد 14 نوفمبر 2022
|انتهاء أداء اختبار الرخصة المهنية العام
|الجمعة 26 نوفمبر 2022
|انتهاء التقديم على اختبار التخصص للرخصة المهنية
|يوم السبت 21 يناير 2023
|انعقاد أول اختبارات التخصص للمعلمين والمعلمات
|الأربعاء 25 يناير 2023
|انتهاء اختبار التخصص للرخصة المهنية
أهمية اختبارات الرخصة للمعلمين والمعلمات بالمملكة
بالإضافة لما سبق فوفق رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع التعليمي بالسعودية تم تدشين اختبارات الرخصة لمعلمين ومعلمات المملكة لما لها من فوائد هامة نذكر منها:
- أولًا يساعد اجتياز الاختبار بالنتائج المحددة من قبل الهيئة في الحصول على الرخصة المهنية التي يمارس من خلالها المعلمين وظيفتهم كشرط أساسي.
- كذلك تساعد نتائج اختبارات الرخصة المهنية في المفاضلة بين المتقدمين للوظائف التعليمية بالمملكة، من قبل المختصين في وزارة التعليم السعودية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- في النهاية يفيد اجتياز اختبار الرخصة المهنية المعلمين والمعلمات المقيدين بعمل رسمي، التسجيل للحصول على الاختبار بجزأيه التربوي العام والتخصص.
رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444-1445 بالسعودية
ولراغبي التسجيل بالاختبارات عبر موقع الرخصة المهنية اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا القيام بالتوجه إلى رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية.
- ستظهر أمامك على الشاشة خانة نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية قم بالضغط عليها.
- في تلك الخطوة سيتم نقلك للدخول عبر النفاذ الموحد منصة أبشر.
- قم بتعبئة اسم المستخدم، وكلمة المرور ورمز التحقق وانقر التالي.
- سيتم إرسال رسالة نصية لجوالك، قم بكتابة الأرقام في الخانة المخصصة على الشاشة ومن ثم التالي.
- ستعود إلى صفحة هيئة التقويم والتعليم وسيظهرك ملفك الشخصي، قم بالنقر على أيقونة الاختبارات.
- كذلك قم بالنقر على أيقونة سجل الآن، وستنتقل إلى موقع قياس قم بتعبئة كافة البيانات.
- قم بالنقر على أيقونة التعهد والموافقة وسيظهر أمامك موعد ومكان الاختبار قم باختيار المدينة والمقر والموعد المناسب لك.
- أيضًا سيظهر أمامك المبلغ المالي المراد سداده، ومن ثم قم النقر على طريقة الدفع والتالي.
- في النهاية قم بالنقر على المتابعة إلى إشعار التسجيل وستظهر أمامك تمت العملية بنجاح.