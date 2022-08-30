“وزارة التعليم السعودية” التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤

تبدأ اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 الموافق 2 صفر 1444 هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، استقبال طلبات المعلمين الرجال للتسجيل في اختبارات الرخصة المهنية العام والتخصص للعام الدراسي 1444هـ، وقد أعلنت الهيئة ETEC عن الجدول الزمني المحدد للتقديم وتأدية الاختبارات، مع العلم أن في حال عدم استطاعة المعلم اجتياز الاختبارات فبإمكانه إعادتها مرة أخرى وكذلك في حال رغبة المعلم أو المعلمة من تحسين نتيجة الاختبارات، ولا يشترط في حال تحسين نتيجة الاختبار إعادة العام والتخصص بل يكتفي فقط بالاختبار الراغب تحسين أداؤه فيه.

الجدول الزمني المحدد لمواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022-2023

في نفس السياق السابق ذكره فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن جدول التقديم وتأدية الاختبارات بالتسلسل التالي:

أولًا اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 الموافق 2 صفر 1444، بداية استقبال تسجيل طلبات اختبارات الرخصة الرجال.

29 أغسطس 2022 الموافق 2 صفر 1444، بداية استقبال تسجيل طلبات اختبارات الرخصة يلي ذلك يوم 5 سبتمبر 2022 الموافق 9 صفر 1444، موعد استقبال تسجيل طلبات النساء للاختبار العام.

أيضًا يوم 8 أكتوبر 2022 الموافق 12 ربيع الأول 1444، انتهاء التسجيل للرجال والنساء باختبار الرخصة المهنية.

باختبار الرخصة المهنية. كذلك يوم 11 نوفمبر 2022 الموافق 17 ربيع الثاني1444، بدء انعقاد اختبار الرخصة المهنية العام للمعلمين والمعلمات.

للمعلمين والمعلمات. يوم 14 نوفمبر 2022 الموافق 23 ربيع الثاني 1444، انتهاء أداء اختبار الرخصة المهنية العام.

العام. بينما يوم 26 نوفمبر 2022 الموافق 2 جمادى الأولى 1444، انتهاء التقديم على اختبار التخصص للرخصة المهنية.

على للرخصة المهنية. كذلك يوم 21 يناير 2023 الموافق 28 جمادى الآخرة 1444، انعقاد أول اختبارات التخصص للمعلمين والمعلمات.

للمعلمين والمعلمات. في النهاية 25 يناير 2023 الموافق 3 رجب 1444، انتهاء اختبار التخصص للرخصة المهنية.

الإثنين 29 أغسطس 2022 تسجيل طلبات اختبارات الرخصة العام الرجال يوم الأحد 5 سبتمبر 2022 تسجيل طلبات اختبارات الرخصة العام الرجال الجمعة 8 أكتوبر 2022 انتهاء التسجيل للرجال والنساء باختبار الرخصة المهنية الخميس 11 نوفمبر 2022 انعقاد اختبار الرخصة المهنية العام للمعلمين والمعلمات يوم الأحد 14 نوفمبر 2022 انتهاء أداء اختبار الرخصة المهنية العام الجمعة 26 نوفمبر 2022 انتهاء التقديم على اختبار التخصص للرخصة المهنية يوم السبت 21 يناير 2023 انعقاد أول اختبارات التخصص للمعلمين والمعلمات الأربعاء 25 يناير 2023 انتهاء اختبار التخصص للرخصة المهنية

أهمية اختبارات الرخصة للمعلمين والمعلمات بالمملكة

بالإضافة لما سبق فوفق رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع التعليمي بالسعودية تم تدشين اختبارات الرخصة لمعلمين ومعلمات المملكة لما لها من فوائد هامة نذكر منها:

أولًا يساعد اجتياز الاختبار بالنتائج المحددة من قبل الهيئة في الحصول على الرخصة المهنية التي يمارس من خلالها المعلمين وظيفتهم كشرط أساسي. كذلك تساعد نتائج اختبارات الرخصة المهنية في المفاضلة بين المتقدمين للوظائف التعليمية بالمملكة، من قبل المختصين في وزارة التعليم السعودية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. في النهاية يفيد اجتياز اختبار الرخصة المهنية المعلمين والمعلمات المقيدين بعمل رسمي، التسجيل للحصول على الاختبار بجزأيه التربوي العام والتخصص.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444-1445 بالسعودية



ولراغبي التسجيل بالاختبارات عبر موقع الرخصة المهنية اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالتوجه إلى رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية.

والتدريب بالسعودية. ستظهر أمامك على الشاشة خانة نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية قم بالضغط عليها.

لشاغلي الوظائف التعليمية قم بالضغط عليها. في تلك الخطوة سيتم نقلك للدخول عبر النفاذ الموحد منصة أبشر.

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