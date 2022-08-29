أخبار السعودية

وزارة التربية والتعليم السعودية تلغي نظام الدروس الورقية

محمد عبد الحميد

ألغت وزارة التربية والتعليم السعودية، نظام الدروس الورقية والاعتماد على الدروس الإلكترونية، مما مهد الطريق للرقمنة لأول مرة بعد التخلي عن النظام التقليدي الذي كان سائدا في السعودية منذ عدة عقود.

نظام التعليم السعودي

أخطرت الوزارة المسؤولين في جميع إدارات التعليم، أن يجب على المعلمين إعداد الدروس والملاحظات إلكترونياً من خلال منصة مدرستي، بدلاً من الممارسة الحالية للملاحظات والدروس التعليمية الورقية. ووجهت الوزارة جميع مديري المدارس الثانوية بمتابعة هذه اللوائح الجديدة.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء، يأتي بالتزامن مع التطور الملحوظ الذي شهدته منصة مدرستي، والذي سيساعد المعلمين على إعداد الدروس بشكل أفضل وتحديد الاستراتيجيات والأنشطة والأدوات وعمليات التقييم إلكترونياً.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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