وزارة التجارة تشهِّر بمنشأة مخالفة، تبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات في محافظة الجبيل

وزارة التجارة تشهِّر بمنشأة مخالفة، تبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات في محافظة الجبيل
قررت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية معاقبة إحدى المنشآت المُخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، عبر حيازة وبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المُعتمدة.
غرامة مالية ومصادرة المواد المخالفة إضافة إلى التشهير
ونشرت وزارة التجارة في المملكة، الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ضد المنشأة التي يقع مقرَّها في محافظة الجبيل حيث تضمَّن الحكم:
- فرض غرامة مالية على الشركة المخالفة.
- مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة.
- التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
التجارة تحذِّر المخالفين وتدعو إلى الإبلاغ عنهم
وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، محذِّرة من العقوبات التي ينصُّ عليها نظام مكافحة الغش والتي تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، إضافة إلى التشهير بالمخالفين على نفقتهم.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.