وزارة التجارة تشهِّر بمنشأة مخالفة، تبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات في محافظة الجبيل

التجارة تحذِّر المخالفين وتدعو إلى الإبلاغ عنهم

وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، محذِّرة من العقوبات التي ينصُّ عليها نظام مكافحة الغش والتي تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، إضافة إلى التشهير بالمخالفين على نفقتهم.