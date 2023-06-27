وزارة البيئة تُعلن فتح باب الحجز الإلكتروني لبيع الأضاحي عبر رابط بوابة نما

بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبالتزامن مع ذلك تم فتح باب الحجز الإلكتروني لبيع الأضاحي كخدمة إلكترونية جديدة مُقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، فقد كشفت عن 12 موقع داخل كلا من المدينة المنورة والرياض لبيع الأضحية.

كيفية شراء الأضحية عبر الإنترنت

تم إطلاق خدمة إلكترونية خاصة بشراء الأضحية بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى، وذلك من جانب وزارة البيئة السعودية، كخطوة هامة منها بهدف تخفيف الزحام الشديد على شراء الماشية خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.

الأمر الذي يساهم في تسهيل بيع الماشية، من خلال إعلامهم بنقاط الذبح الأقرب إلى محل إقامتهم، بل وإتاحة حجز موقع مؤقت عبر الإنترنت على أن يكون ذلك خلال الفترة من 5 ذي الحجة وحتى 12 من ذات الشهر، داخل سبع مناطق مختلفة بالرياض.

إلى جانب تخصيص 5 مناطق مختلفة داخل المدينة المنور وهي طريق السلام و طريق قريظة، بالإضافة إلى طريق ينبع السريع، وطريق ضبوعه إلى جانب مسلخ سد الغابة.

على أن يتم الحجز من خلال رابط بوابة نما الإلكترونية.

خطة وزارة البيئة لاستقبال عيد الأضحى

قبل قدوم العيد استكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطتها التشغيلية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على كافة نقاط الذبح بالمدن السعودية المختلفة إلى جانب زيارات تفقديه لأسواق النفع العام.

فقد تم إسناد عمليات الرقابة والإشراف إلى عدد من المختصين بهذا المجال والتابعين للوزارة، من أجل تسهيل تقديم الخدمة.