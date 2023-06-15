وزارة البيئة: إطلاق خدمة “رخصة بحار سعودي مرافق” للصيادين

شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، كشفت فيها عن البدء في إطلاق خدمة جديدة للصيادين في المملكة، حيث أنها تمكن الصيادين من تقديم طلب بغرض الحصول على “رخصة بحار سعودي مرافق”؛ علما بأن هناك عدة أهداف تتحقق من وراء إطلاق هذه الخدمة، ومنها على سبيل المثال: تسهيل الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة التقديم على الرخصة، بالإضافة إلى تقليل و توفير كلا من الوقت والجهد المبذول، كما إنها تعتبر استمرار في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي، وتعمل على رفع نسبة الأمان والموثوقية.

كيفية الوصول للخدمة

الدخول إلى موقع نما الإلكتروني

اضغط على أيقونة ” الخدمات الإلكترونية”

ثم اضغط على أيقونة ” رخصة بحار سعودي “، لتسهيل إيجاد الأيقونة يمكن استخدام خاصية البحث في الخدمات

قبول التعليمات والشروط للخدمة

قم بتعبئة بيانات الطلب بالكامل

اضغط على ارسال الطلب.

للحصول على الخدمة أيضا من خلال مسح الباركود الموضح على تويتر.

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الشروط المطلوبة للرخصة

يجب تسجيل كافة البيانات في الرخصة

يشترط رفع كافة المرفقات المطلوبة

المستندات والوثائق المطلوب تقديمها

كتابة البيانات بالكامل في نموذج الطلب

اثبات مسمى المهنة

تقديم شهادة سباحة لصاحب الطلب

التوقيع على جميع التعهدات بعدم مخالفات قوانين وانظمة الصيد

رسوم رخصة بحار سعودي ؟

لا يوجد رسوم لتقديم الخدمة، حيث أنها متاحة بشكل مجاني بالكامل للجميع سواء أفراد أو قطاع أعمال.

من هي المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ الخدمة؟

أعلنت الوزارة عن أن مدة التجاوب فورية، وأن المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ الخدمة، هي: 5 أيام عمل، تبدأ منذ توقيت إرسال الطلب.

ما هي أنواع الرخص المتاح للصيادين استخراجها أيضا؟

هناك عدد من الرخص التي يمكن للصيادين استخراجها عبر بوابة نما الإلكترونية naama.، وهي: