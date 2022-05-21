وزارة الإسكان تعلن: موعد نزول الدعم السكني مايو 2022

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن موعد نزول الدعم السكني مايو 2022، وهذه الأخيرة تسعى بشكل مستمر لحل مشاكل السكن في السعودية، وتحرص على توفير الدعم لكل محتاجي السكن بالمملكة، ومن أبرز المبادرات التي وضعتها هي مبادرة سكني التي أطلقتها سنة 2017، والجهة المسؤولة عن تحديد موعد نزول الدعم هو صندوق التنمية العقاري لكل المستفيدين الذين يثبت لهم بأنهم يستحقون الحصول عليه.

موعد نزول الدعم السكني مايو 2022

حددت إدارة صندوق التنمية العقارية موعد نزول الدعم السكني مايو 2022، ومن المقرر أن يتم صرفه بتاريخ يوم الثلاثاء الرابع والعشرون من هذا الشهر في حسابات كل المستفيدين، وقد تم استحداث هذا البرنامج من أجل إعانة كل الأسر السعودية على امتلاك سكنات خاصة بهم، وهذا في إطار منظور المملكة للتطوير.

شروط استحقاق الدعم السكني

من أبرز شروط استحقاق السكن التي حددتها الوزارة هي كما يلي:

أن يكون الراغب في الاستفادة من الدعم سعودي الجنسية

أيضا لا يجب أن يكون المواطن قد امتلك منزلا خاصا به في السنوات الخمس الأخيرة قبل أن يقدم طلبه.

إلى جانب ذلك، لا يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من أربعة وعشرون عاما.

من الضروري أن يكون رب الأسرة والأفراد مقيمين بصفة دائمة في السعودية.

وآخر شرط نذكره لكم هو ألا يكون المواطن حاصلا على أي نوع من أنواع دعم السكن الذي تقدمه حكومة المملكة.

الفئات المستحقة لدعم سكني 1443

يحق للأرملة السعودية الحصول على الدعم مهما كان سنّها.

في حال كانت الأسرة تتكون من الزوج والزوجة فقط يحق له الحصول على الدعم.

المرأة المطلوبة أيضا تستحق دعم السكن إنلم يكن قد مرت سنتان على طلاقها ولم تتزوج.

إذا لم تكن أبناء المواطن أكثر من خمس سنوات يحق للأب الاستفادة من دعم السكن.

وآخر فئة نذكرها لكم هي الأم التي لها أبناء لا تتحاوز أعمارهم 25 عاما.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع موعد نزول الدعم السكني مايو 2022، كما ذكرنا لكم شروط الحصول على السكن والفئات المستحقة له التي حددتها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.