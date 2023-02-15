وزارة الإسكان توضح.. موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير 1444-2023م في السعودية وشروط الاستحقاق

تقدم وزارة الإسكان بالسعودية مع التعاون مع صندوق التنمية العقارية من تقديم برنامج سكني الذي يهدف إلى توفير مكان مناسب للسكن لكافة الأشخاص الذين لا يملكون أماكن يعيشون فيها، لهذا يبحث المستفيدين من الدعم الذي يقدمه برنامج سكني عبر محرك البحث جوجل عن موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير 1444-2023، لذلك في هذا المقال سوف نتحدث عن الموعد الذي حددته وزارة الإسكان لصرف دعم سكني بالإضافة إلى الكثير من المعلومات نحو الدعم السكني.

موعد نزول الدعم السكني لشهر فبراير 1444- 2023م

قامت وزارة الإسكان بالإعلان بصورة رسمية أنه سوف يتم صرف الدعم السكني لشهر فبراير في يوم الثالث والعشرون الذي يوافق بالتقويم الهجري الثالث من شهر شعبان لعام ١٤٤٤، حيث يستطيع الأشخاص المستفيدين والقائمين بالتسجيل الإلكتروني الحصول على هذا الدعم بعد استيفائهم لجميع الشروط والمتطلبات الخاصة بالدعم.

كما وضحت الوزارة أيضا أنه في حاله أن هذا اليوم صادف يوم عطلة رسمية ففي هذه الحالة سوف يتم تقديم أو تأخير الموعد لمدة يوم وهذا وفقا للقانون المعمول به في المملكة العربية السعودية، كما يستطيع المستفيدين من الدعم الحصول عليه من خلال أحد فروع مؤسسة الإسكان أو الصرافات البنكية بحد أقصى ثلاثة أيام من موعد الصرف الذي حددته الوزارة الإسكان.

شروط استحقاق الدعم السكني الجديدة

قامت وزارة الشؤون القروية والبلدية السكنية بالمملكة العربية السعودية من وضع عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم السكني، حيث تتمثل هذه الشروط فيما يلي: