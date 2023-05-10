وزارة الأوقاف تطلق صندوق استثماري وقفي وتساهم فيه بـ100 مليون ريال

في حدثٍ أُقيم في مقر الهيئة العامة للأوقاف بالرياض، أطلق وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي الصندوق الاستثماري الوقفي لجمعيات خدمة ضيوف الرحمن، وحضر الحدث الدكتور عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، والمهندس محمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والدكتور سعدون السعدون، رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية المتخصصة في خدمة ضيوف الرحمن.

الهيئة العامة للأوقاف تساهم ب 100 مليون ريال

ساهمت الهيئة العامة للأوقاف في الصندوق بمبلغ قدره 100 مليون ريال، ويهدف الصندوق الاستثماري الوقفي إلى تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات غير الربحية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، كما يسعى الصندوق لتعزيز الدور التنموي لجمعيات خدمة ضيوف الرحمن، ورفع الوعي بأهمية القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل للجمعيات غير الربحية وجذب واقفين جدد للمشاركة في الصناديق الاستثمارية الوقفية، مما يسهم في تطوير بيئة العمل الوقفي عمومًا.

أهداف الصندوق الاستثماري الوقفي

من خلال الصندوق الاستثماري الوقفي، سيقوم بتمويل ودعم المبادرات والبرامج والمشاريع التي تُقدمها الجمعيات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، كما يهدف الصندوق إلى تحقيق التنسيق والتكامل مع الجهات ذات الصلة، من أجل تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع.

سيتم أيضًا طرح مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز أداء هذه الجمعيات في مختلف المجالات، تلبيةً لرؤية المملكة لاستقبال 30 مليون معتمر وزائر سنويًا بحلول عام 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تلعب دورًا في تنظيم وحماية وتطوير القطاع الوقفي، وتسعى لتحسين خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين وفقًا لشروط الواقفين، وتعتمد الهيئة أفضل الممارسات وتطبيق اللوائح والقوانين لتعزيز العمل الوقفي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وذلك وفقًا للشريعة الإسلامية والأنظمة، كما تهدف الهيئة أيضًا إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في جعل المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.