وزاة التعليم توضح.. متى يبدأ العام الدراسي الجديد في السعودية 1444هـ بعد التعديل

التقوية الأكاديمي بالمملكة العربية السعودية الخاص بالعام الدراسي الجديد 1444 من أهم ما يشغل بال الكثير من طلاب وطالبات جميع المراحل التعليمية وأولياء الأمور لمعرفة موعد بداية الدراسة، وذلك لأن وزارة التربية والتعليم بالسعودية قامت بتعديل التقويم وقامت بإصدار نسخة جديدة خاص بتاريخ الدراسة وأيام الأجازات خلال العام الدراسي السعودي، والتقويم الأكاديمي خاص بكلا من المعلميين وكافة الطلاب وأولياء الأمور والإداريين.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد في السعودية

التقويم الأكاديمي هو تقويم كامل لكافة الأيام منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته، وأيضا تاريخ بداية العطلات الرسمية ونهايتها مع التواريخ الميلادية والعربية، ونعرض فيما يلي مواعيد بداية الدراسة ونهايتها ومواعيد الإمتحانات بالفصلين الدراسيين الأول والثاني.

التقويم الدراسي 1444هـ الجديد بالسعودية بعد التعديل

وفقا لما جاء في التقويم الإكاديمي الجديد، سيكون العام الدراسي المقبل مختلف عن السنوات الأكاديمية السابقة، وقد تم تقسيم العام الدراسي لثلاث فصول وليس لفصلين كما في باقي السنوات الماضية، وقررت الوزارة أن تكون بداية العام الدراسي يوم الأحد الموافق 18 أغسطس الحالي، وهو يوافق الأول من شهر صفر لعام 1444 هجري.

خريطة التقويم الدراسي الجديد 1444هـ

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بوضع خريطة بتواريخ بداية ونهاية الفصول الدراسية الثلاثة خلال العام الدراسي، وتلك الخريطة تكون بالترتيب التالي:

من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق الأول من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1444، أي الموافق 18 أغسطس الحالي 2022، ونهايته في يوم السبت الموافق 30 من ربيع الآخر 1444 هجري، والموافق يوم 24 نوفمبر 2022 ميلادي.

أما الفصل الدراسي الثاني فمن المقرر أن تكون بدايته يوم الأحد الموافق العاشر من جمادي الأول، والموافق يوم 4 ديسمبر لعام 2022، وتستمر الدراسة حتي يوم الخميس 10 شعبان، الموافق 2 مارس 2023 ميلادي.

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث وهو الفصل الأخير بالسنة الدراسية يوم الأحد 20 شعبان 1444 هجري، وهو الموافق 12 مارس 2023 ميلادي، والدراسة تستمر حتى 14 ذي الحجة 1444 هجري، ويوافق يوم 22 يونيو 2023 ميلادي.

ملحوظة: وقد طالب مجلس الشوري السعودي بضرورة إلغاء نظام الثلاث فصول الدراسية والعودة للفصلين الدراسيين، ولكن نوهت وزارة التعليم بالسعودية يوم الخميس الموافق 21 يوليو بعدم صحة إلغاء النظام الجديد.