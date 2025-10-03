أخبار السعودية

ورشة عمل “فُرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة” بالمدينة المنورة

آياتي خيري

قامت غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، بتنظيم ورشة عمل بعنوان “فرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة”؛ بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من استثمار الفرص الاقتصادية المستجدة.

وتطرقت الورشة للتعريف بالقطاعات الواعدة في السوق المحلي والإقليمي، وأهمية التحوّل الرقمي بوصفه خيارًا إستراتيجيًا يُعزّز استدامة الأعمال، ويُسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى استعراض التوجّهات الحديثة في التجارة الإلكترونية، ونماذج الأعمال الناجحة، والعوامل المؤثرة في دخول الأسواق الرقمية.

كما ناقشت الورشة الفُرص المتاحة في قطاعات التجزئة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الإبداعية، والتقنيات الحديثة، ودور الابتكار في تعزيز التنافسية، إلى جانب التحديات وآليات الدعم التي تسهم في نمو الأعمال، وتوسيع نطاقها محليًا وعالميًا.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


