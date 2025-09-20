أخبار السعودية

ورشة تدريبية لشباب المصدرين بالطائف

آياتي خيري

قامت جمعية المصدرين الصناعيين ورشة عمل تدريبية في محافظة الطائف استهدفت عددًا من رواد الأعمال والشباب المهتمين بالتصدير.

وعملت الورشة على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لإعداد خطط تصديرية متكاملة، والتعريف بآليات دخول الأسواق العالمية، والتسعير، واللوجستيات، والمتابعة والتقييم، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج السعودي اقتصاديًا.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عمر الراجح، أن الجمعية ستواصل دعم المصدرين عبر برامج تدريبية وخدمات استشارية، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية تسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية وزيادة حضورها في الأسواق الدولية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.