ورشة تدريبية لشباب المصدرين بالطائف

قامت جمعية المصدرين الصناعيين ورشة عمل تدريبية في محافظة الطائف استهدفت عددًا من رواد الأعمال والشباب المهتمين بالتصدير.

وعملت الورشة على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لإعداد خطط تصديرية متكاملة، والتعريف بآليات دخول الأسواق العالمية، والتسعير، واللوجستيات، والمتابعة والتقييم، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج السعودي اقتصاديًا.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عمر الراجح، أن الجمعية ستواصل دعم المصدرين عبر برامج تدريبية وخدمات استشارية، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية تسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية وزيادة حضورها في الأسواق الدولية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.