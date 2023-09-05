وداعا الهنود والبنغاليين.. خبير تقني يتوقع نهاية مهنة الكاشير قريبا ويشرح كيف ستعمل البقالات في السعودية باستخدام الذكاء الاصطناعي

في سياق معرض “سيملس” للدفعات الرقمية، أبرز الخبير التقني عبدالله السميع رؤية مبتكرة لمستقبل المتاجر التقليدية في عصر الذكاء الاصطناعي. وصف السميع أن محلات البقالة قد تتحول إلى مساحات ذكية تعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي لإدارة عمليات البيع.

الشراء من البقالات باستخدام الذكاء الاصطناعي - مصدر الصورة: تويتر.

قال عبدالله السميع في مقطعه المصور والمتداول: “تخيل أنك تدخل متجر البقالة ولا تجد فيه أي عامل أو محاسب. كل ما عليك فعله هو اختيار البضائع التي ترغب في شرائها”.

وأوضح أن النظام سيقوم تلقائياً بخصم القيمة من بطاقتك البنكية عند مغادرتك للمتجر عبر البوابة الذكية.

كيف محلات التموينات راح تتغير بسبب #الذكاء_الاصطناعي راح تدخل تشتري وتطلع بدون ما تمر على محاسب هذي تجربة في جناح المدفوعات السعودية في معرض #سيملس_السعودية pic.twitter.com/uW44qfc6sX — عبدالله السبع (@7Alsabe) September 4, 2023

يُظهر هذا النموذج الجديد كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير وجه التجارة التقليدية في السعودية وتوفير تجربة تسوق سلسة وفعّالة بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي.

تفاعل الألاف من السعوديين مع المقطع، حيث قال أحدهم “والله حلوة، الهنود والزيود من وقت دخولك لخروجك وهو يبحلق فيك ما أدري حسد من المشتريات ولا يشك انك تأخذ حاجه وما راح تحاسب عليها. يفتكر بمخهم الخايس أنه في بلده السرقات بالهبل ! والجشع في الأسعار” وقال أخر “التطور التقني اللي يزيد عن حده ( خطر خطر خطر خطر خطر ) على المجتمع اللهم هل بلغت اللهم فأشهد” وقال أخر “ليس كل واحد معاه بطاقه فهناك أطفال مدارس لازم يمر ع البقالة هو واصحابه وهناك عمال باليومية وهناك عجائز لا يستخدمون إلا الكاش” وقال أخر في تعليقه “الذكاء الاصطناعي ليس في خدمة البشر بل هو بداية نهاية البشر أفضل فترة زمنية للبشر في العصر الحديث هي فترة السبعينيات والثمانينيات الميلادية من الناحية الاقتصادية والمعيشية”.