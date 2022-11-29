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وتحذير عاجل من الدفاع المدني.. سحب عملاقة وأمطار قوية تضرب جدة و12 محافظة أخرى ولمدة 48 ساعة

إسلام عوض

حذر الدفاع المدني السعودي والمركز الوطني للأرصاد من وجود أمطار غزيرة وسحب عملاقة وعواصف شديدة اليوم وغداً الأربعاء، وسوف تشمل هذه الحالة منطقة مكة المكرمة، وخاصة محافظات جدة والطائف ورابغ وميسان وأضم والعرضيات والقنفذة والليث وخليض والكامل والجموم وغيرهم.

وتحذير عاجل من الدفاع المدني.. سحب عملاقة وأمطار قوية تضرب جدة و12 محافظة أخرى ولمدة 48 ساعة

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار اليوم والغد

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وأهاب الدفاع المدني السعودي بجميع المواطنين بضرورة الإبتعاء عن مجاري السيول والسدود وبطون الأودية، وأماكن تجمعات المياه، كما ناشد المواطنين والمقيمين بضرورة الإبتعاد عن أعمدة الإنارة، وغرف الكهرباء المتواجدة بالشوارع، وضرورة الإلتزام بجميع التعليمات التي تصدر من الجهات المسؤولة.

وتحذير عاجل من الدفاع المدني.. سحب عملاقة وأمطار قوية تضرب جدة و12 محافظة أخرى ولمدة 48 ساعة 1 29/11/2022 - 9:31 ص

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وفي سياق متصل قال الدكتور عبد العزيز الحصيني أن الحالة المطرية السادسة تبدأ اليوم وتستمر حتى مساء الغد الأربعاء، وأكد الحصيني أن هذه الحالة سريعة ويصاحبها أمطار غزيرة، وسوف تشمل هذه الحالة مناطق تبوك والمدينة المنورة ، كما أن غزارة الأمطار ستكون على الشمالية والجوف ووادي الرمة.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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