وبيان من الخارجية| المملكة العربية السعودية تُحذر من خطورة إقدام جيش الإحتلال الإسرائيلي على مهاجمة مدينة رفح في غزة

صدرت حتى الآن العديد من التحذيرات لجيش العدوان الإسرائيلي من اقتحام مدينة رفح في غزة، والتي لجأ إليها أكثر من مليون مواطن فلسطيني نتيجة العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الإحتلال، والآن تنتوي إسرائيل بالقيام بعملية عسكرية في المدينة المكتظة بالسكان والتي تعد المأوى الأخير والملاذ الآمن لمئات الآلاف من البشر.

وبيان من الخارجية| المملكة العربية السعودية تُحذر من خطورة إقدام جيش الإحتلال الإسرائيلي على مهاجمة مدينة رفح في غزة

بيان وزارة الخارجية السعودية

ومنذ قليل أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية تحذيراً من التداعيات الخطيرة لاقتحام مدينة رفح، وقالت خارجية المملكة في بيان رسمي لها قبل قليل، أنها تحذر من العدوان الوحشي الإسرائيلي على مدينة رفح، وأضافت الخارجية السعودية أن رفح هي الملاذ الأخير للمواطنين الفلسطينيين الفارين من الحرب الوحشية الإسرائيلية.

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وأضافت خارجية المملكة أنها تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ووقف انتهاك القوانين الدولية والإنسانية، وطالبت بضرورة عقد جلسة لمجلس الأمن لمنع إسرائيل من التسبب في كارثة إنسانية سيتحمل نتائجها كل من يدعم هذه الممارسات.

فيما حذرت حركة حماس هي الأخرى من ارتكاب قوات الإحتلال الإسرائيلي لما وصفته بالمجزرة بحق أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نازح من همجية الحرب الإسرائيلية على غزة.