وبيان من الخارجية| المملكة العربية السعودية تُحذر من خطورة إقدام جيش الإحتلال الإسرائيلي على مهاجمة مدينة رفح في غزة
صدرت حتى الآن العديد من التحذيرات لجيش العدوان الإسرائيلي من اقتحام مدينة رفح في غزة، والتي لجأ إليها أكثر من مليون مواطن فلسطيني نتيجة العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الإحتلال، والآن تنتوي إسرائيل بالقيام بعملية عسكرية في المدينة المكتظة بالسكان والتي تعد المأوى الأخير والملاذ الآمن لمئات الآلاف من البشر.
بيان وزارة الخارجية السعودية
ومنذ قليل أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية تحذيراً من التداعيات الخطيرة لاقتحام مدينة رفح، وقالت خارجية المملكة في بيان رسمي لها قبل قليل، أنها تحذر من العدوان الوحشي الإسرائيلي على مدينة رفح، وأضافت الخارجية السعودية أن رفح هي الملاذ الأخير للمواطنين الفلسطينيين الفارين من الحرب الوحشية الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً:
- تحذير لكافة مستخدمي WhatsApp| خبراء يحذرون من خدعة احتيالية جديدة على واتساب قد تفقدك حسابك وقم باتخاذ هذه الإجراءات فوراً
- واتساب WhatsApp يطرح ميزة مُبهرة جديدة تتعلق بجهات الإتصال لتسهيل عملية استخدام التطبيق
- أبرزها منع المتطفلين| واتساب WhatsApp يدخل عام 2024 بـ4 ميزات خرافية ومنها ميزة الأشخاص القريبين
وأضافت خارجية المملكة أنها تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ووقف انتهاك القوانين الدولية والإنسانية، وطالبت بضرورة عقد جلسة لمجلس الأمن لمنع إسرائيل من التسبب في كارثة إنسانية سيتحمل نتائجها كل من يدعم هذه الممارسات.
فيما حذرت حركة حماس هي الأخرى من ارتكاب قوات الإحتلال الإسرائيلي لما وصفته بالمجزرة بحق أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نازح من همجية الحرب الإسرائيلية على غزة.