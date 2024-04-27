وبشر الصابرين| بعد قليل صلاة الجنازة على الأمير منصور آل سعود في الرياض

ما هي إلا دقائق قليلة وسيتم توديع جثمان صاحب السمو الملكي الأمير الراحل منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والذي وافته المنية أمس الجمعة، وصدر بيان من الديوان الملكي السعودي بوفاته وموعد صلاة الجنازة عليه.

وبشر الصابرين| بعد قليل صلاة الجنازة على الأمير منصور آل سعود في الرياض

وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود آل سعود

وكان الديوان الملكي السعودي قد أكد في بيانه أمس أنه سيتم صلاة الجنازة على الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود عقب صلاة العصر اليوم السبت من مسجد الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، وللفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

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وفور الإعلان عن وفاة الأمير منصور، امتلأت مواقع التواصل بالتعزية لأسرة الفقيد ولجميع أعضاء الأسرة الحاكمة، سائلين الله تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة وأن يدخله الله فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلون