والله أعطيك كليتي وأنا فرحان.. فزعة وزير الصحة السعودي السابق لصديقه المصاب بفشل كلوي بعد زيارته له

في لقطة مؤثرة وإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وثق مقطع فيديو الدكتور حمد المانع، وزير الصحة السعودي السابق، وهو يعرض تبرعه بكليته لصديقه المصاب بالفشل الكلوي في تنومة.

وزير الصحة السابق في مجلس مع الناس - مصدر الصورة: تواصل.

أمام حضور المجلس الذي امتلأ بالرجال، قال المانع موجهًا حديثه إلى صديقه: “في أعقاب إصابتك، أنا هنا لأقدم كليتي لك بكل سرور”. استقبل الحضور هذا الكلام بتصفيق حار، معبرين عن إعجابهم بالموقف.

وفي تكملة لحديثه، أضاف المانع: “قد قبلت العرض بامتنان، لكنك اخترت رفضه، ولكن الحمد لله”. فقاطعه صديقه المصاب قائلاً: “محبتك تكفيني”.

وأختتم المانع رسالته قائلاً: “أيها الزميل والقائد، نحن نحترمك ونحبك، وندعو لك في الخفاء أن يمنحك الله الشفاء والعافية، وأن يكرم أهل تنومة الذين نحترمهم ولدينا تجاههم الواجب”.

تفاعل الألاف من المواطنين السعوديين مع المقطع، حيث قال مغرد في تعليقه “كتب الله أجره. من وفاءه وكرمه وتواضعه” وقال أخر “انتهت الرسميات بنهاية فترتك. فما أحلى أن يكون الشخص على سجيته وطبيعته وترك الرسميات” وقال أخر “رضا الناس غاية لا تدرك معترضين على المانع وش يرضيكم. ما أجمل الخير بين الناس وما أسوأ انتقاد الخير” وقال أخر “الله يسعدك أدخلت السرور على صديقك وتشكر وإذا تكمل جميلك وتساعده على نقل كلية من احد ابناءه او متبرع خارجي غفر الله لك”.