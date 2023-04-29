والعقوبة سجن مباشر| النيابة العامة تحذر من التواجد بهذه الأماكن إذا كنت على علم بما يجري فيها

تعتبر المخدرات هي إحدى الآفات التي انتشرت مؤخراً بين الشباب وغيرهم، وفي حالة تعاطي المخدرات فإن المتعاطي يفعل أي شئ بعدها، كما أنه ربما يسرق من أجل الحصول عليها إن لم يمكن معه مال، ولذا وجب الحذر من هذا الأمر حفاظاً على الصحة العامة وأمن المواطنين.

تحذير من التواجد بأماكن تعاطي المواد المخدرة

ونظراً لخطورة المخدرات، أصدرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم تحذيراً هاماً حول هذا الأمر، مؤكدةً أنها تهدد الصحة والمجتمع والأمن، بل إن التحذير شمل التواجد في الأماكن المعدة للتعاطي.

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وأضافت النيابة العامة السعودية أن كل من يتم ضبطه في الأماكن المعدة لتعاطي المواد المخدرة أو أي مؤثرات عقلية، فإنه يعاقب بالسجن وإن لم يثبت تعاطيه، وذلك طالما أنه على علم بما يجري في هذه الأماكن.