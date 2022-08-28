والعقوبة حرمان من الدعم.. حساب المواطن يصدر تنبيهاً هاماً يحرم المستفيد من أهلية الدع

بين الحين والآخر يقوم برنامج حساب المواطن بإصدار بعض التعليمات والتنبيهات للمستفيدين من الدعم، وفي هذا الإطار كشف حساب المواطن عن أمر هام يتعلق بالدعم والمستفيد، حيث أنه في حالة إلغاء عقد الإيجار أو حالة عدم وجوده من الأساس فإن ذلك يؤدي إلى حرمان الفرد المستقل المستفيد من أهلية الدعم.

تنبيه هام من حساب المواطن

وأضاف البرنامج أنه في حالة ما إذا كان المستفيد من الدعم “فرد مستقل”، واختار في نوع المرفق “عقد الإيجار الموحد”، فإنه سيتم التحقق من هذا الأمر، وما إذا كان عقد الإيجار موجود أم غير موجود، وهل هو ساري أم تم إلغاءه، وسوف يتم التحقق من هذا الأمر من خلال منصة إيجار.

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وأكد البرنامج على قيامه بالتأكد وبشكل مستمر ودوري من جميع البيانات التي يسجلها المستفيد، وأنه في حالة إلغاء عقد الإيجار سوف تصبح الأهلية “غير مؤهل”.

كما أوضح حساب المواطن أن الفرد المستقل هو كل شخص بلغ سن الـ18 سنة، وله نفقته الخاصة به، ويعيش في مسكن منفصل، كما أن الفرد المستقل ذكراً كان أو أنثي يشترط أن يكون غير متزوج، ويشمل الأرمل والمطلق والأعزب، والفرد المستقل أيضاً هو الذي لا يوجد له تابعين، كما أن المقصود بالمسكن المنفصل أو المستقل، هو وجود عقد إيجار موحد ويكون باسم المستفيد، مع صك ملكية السكن.