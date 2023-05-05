والعقوبة السجن 3 سنوات| تحذير عاجل من النيابة العامة السعودية للصيادلة من صرف هذه الأدوية دون وصفة طبية معتمدة

نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة السعودية اليوم تحذيراً هاماً لجميع الصيادلة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وجاء هذا التحذير في إطار محاربة المخدرات أو تعاطيها أو الإتجار فيها، أو حتى الجلوس في الأماكن المعدة لتدوال هذا الوباء.

النيابة العامة تحذر الصيادلة

وتعد المخدرات آفة خطيرة من الآفات التي انتشرت مؤخراً، حيث أنها تدمر الفرد والمجتمع، وتؤدي إلى انتشار الجرائم، ولذا فإن النيابة العامة وجميع الجهات المختصة تحارب هذه الآفة بشتى الطرق وتحذر منها، وتكشف العقوبات المستحقة على كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المجتمع السعودي.

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ومنذ قليل حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية جميع الصيادلة من صرف أي أدوية تحتوي على مؤثرات عقلية أو مواد مخدرة، دون وصفة طبية مختصة، ومعتمدة من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري، ويشترط أن يكون الطبيب معه رخصة لمزاولة المهنة في المملكة.

وأكدت النيابة على أن من يصرف دواء به مخدر دون وصفه من طبيب مختص ومصرح له بمزاولة المهنة، فإنه يعاقب بالسجن 3 سنوات وبحد أقصى 15 سنة.