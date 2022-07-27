والشروط والتفاصيل.. بيان من بنك التنمية الإجتماعية برفع قرض الأسرة وقرض الزواج
أعلن اليوم بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن رفع القرض الخاص بالأسرة من 60 ألف ريال سعودي إلى 100 ألف ريال، ولكن وفق الشروط التي حددها البنك، وأوضح البنك بأنه يحق للمرأة الأرملة أو المطلقة أو المهجورة والتي تعول طفلاً أن تتقدم بطلب قرض الأسرة، وجاءت شروط قرض الأسرة كما يلي.
شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية
1- يشترط أن لا يزيد راتب المتقدم لقرض الأسرة عن 14.500 ريال.
2- عدم تجاوز نصيب الفرد من إجمالي الدخل حاجز الـ3000 ريال.
كما أن القروض التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية جاءت كما يلي.
1- تمويل الزواج.
2- تخفيف أعباء الزواج عن الزوج.
3- تمويل الأسرة.
4- برنامج مخصص لرب الأسرة والعائلة من أجل تلبية الأشياء الضرورية.
5- تجديد أو صيانة أو إصلاح عيوب إنشائية بالمنزل، وكذلك التعديلات اللازمة للمنزل السكني الخاص.
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شروط قرض الزواج من بنك التنمية الإجتماعية
كما رفع بنك التنمية الإجتماعية أيضاً حد راتب قرض الزواج والذي يبلغ 60 ألف ريال، وذلك بهدف تشجيع الشباب على تكوين أسرة، ليصبح قرض الزواج الآن 14.500 ريال بدلاً من 12.500 ريال، وذلك بشرط عدم تجاوز المتقدم لقرض الزواج سن الـ70 سنة، وأن تكون الزوجة سعودية أو من دول مجلس الخليج، وأما إذا كانت الزوجة أجنبية فيشترط موافقة الجهة المختصة على الزواج، كما يشترط عقد الزواج الرسمي وأن لا يكون قد مضى عليه أكثر من عامين.
تشكر ولات الأمر والحكومة الرشيدة وهذاليس غريب بغريب جعلهم الله دخرا وامد في عمرهم مع احترامي للمسؤولين في هذا المجال هذا اقتراح ليس اكثر بأن تكون عملية القروض مرتبطه باقاف خدمات في لم يسدد القسط الشهري بدلا من الكفيل لنفترض الكفيل تقاعد هناك اشكاليه تحصل بين المكفول والكفيل وهواستقطاع المبلغ المتبقي من حقوقه مع تحياتي وا
حترامي للجميع