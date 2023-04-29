والدة الصيدلي المصري المقتول في السعودية تروي تفاصيل الاعتداء عليه وتطالب بالقصاص

كشفت والدة الصيدلي المصري الذي تم قتله بالمملكة العربية السعودية محمد فيصل، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجلها، وكيف حدث الاعتداء عليه بمكان عمله بأحد الصيدليات بأحد المواقع على الحدود السعودية، وطالبت والدة الصيدلي المغدور في حوارها التي أجرته معها صحيفة مصراوي القصاص لابنها من القتلة.

فقد حياته غدراً

وعن تفاصيل وفاة الصيدلي المصري محمد فيصل، قالت والدته انه أثناء متابعته لعمله بالصيدلية التي يديرها، حضر إليه المعتدين وطالبوه بالخروج من الصيدلية للكشف عن حالة بحوزتهم، ولكن الدكتور محمد اعتذر لهم بسبب تواجده بمفرده بالصيدلية وأنه لا يستطيع أن يغادرها، فقاموا باستدراجه للخارج وأثناء الحديث معهم، غدر به أحدهم بعيار ناري.

وبعد أن تلقى فيصل الضربة فروا هاربين وتركوه بعد أن سقط على الأرض غارقاً في دماءه.

بعدها أتصل به زميله الذي يعمل بإحدى الصيدليات المجاورة له، فأخبره الضحية بما حدث وطلب منه الحضور بسرعة لنقله للمستشفى، وبعد أن حضر زميله حمله وسار به لعدم وجود سيارة لنقله، وبسبب بعد المستشفى عن مكان الصيدلية، لم يستطع أطباء المستشفى إنقاذه.

والدة محمد فيصل تتمنى دفنه بالبقيع

وعن المكان الذي سيتم دفن المتوفي فيه، قالت والدته أنها هي وباقي أفراد أسرته يتمنوا أن يدفن بمدافن البقيع بالمدينة المنور، وإذا لم يتحقق هذا الطلب فهي تطلب من السلطات المساعدة في نقله ودفنه بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

وطالبت والدة محمد فيصل السلطات السعودية بالقصاص من قتلة ابنها، هذا الشاب الذي لم يتجاوز عمر ابنه الوحيد بضع سنوات، بعد أن حرمه المجرمين من والده.