واس:”مُستهدفة مواطني 7 دول” وزارة الخارجية السعودية تُعلن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية

أعلنت المملكة العربية السعودية عبر وزارة الخارجية أنه تم إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية وإلغاء لاصق التأشير على جواز سفر المستفيد في مبادرة جديدة لتسهيل إجراءات الراغبين بزيارة المملكة وفي إطار نظام التحول الرقمي الذي تشهده المملكة بجميع القطاعات، وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في قتال نشرته أنه سيتم تطبيق خدمة التأشيرة الإلكترونية على الدول التي تم تحديدها كمرحلة أولى لتفعيل العمل بالمبادرة التي تضم 7 دول وتشمل كلا من: مصر، وبنجلاديش، والإمارات، الفلبين، الهند، إندونيسيا أيضاً المملكة الأردنية.

وأوضحت أنه لا حاجة لوجود لاصق التأشيرة بعد الآن على جوازات السفر للمسافرين إلى المملكة من الدول التي تم تحديدها حيث سيقوم (QR) بقراءة البيانات الخاصة بالتأشيرة، ويمكن الحصول على التأشيرة الإلكترونية سواء للسياحة أو لأداء العمرة أو لأي غرض آخر من زيارة السعودية للراغبين في زيارتها جوا، حيث يستطيع المسافر التقدم لطلب التأشيرة الإلكترونية لزيارة السعودية بواسطة المنصات الإلكترونية الخاصة بالخطوط الجوية للمملكة العربية السعودية وكذلك طيران ناس حيث يصل الطلب إلى منصة التأشيرات الموحدة التابعة لوزارة الخارجية، وسيتم إصدار التأشيرة على الفور ثم يستقبلها المتقدم بواسطة البريد الإلكتروني الخاص به.

وأوضحت الوزارة كذلك أن هذه الخدمة سيتم تقديمها بشكل مجاني وأن المسافر يستطيع الحصول على التأشيرة مع تذكرة السفر، وتتضمن التأشيرة الإلكترونية الإقامة بالمملكة العربية لمدة تصل إلى ثلاثة شهور.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة جاءت كتطبيق لأحد الأهداف الرئيسية لرؤية السعودية 2030 التي تهدف لمواكبة التطور الرقمي العالمي وتحقيق مكانة مناسبة للمملكة بين الدول المتطورة، بينما تسهل هذه المبادرة من فرصة السفر للمملكة وتشجيع الراغبين في الحصول على التأشيرة بكل سهولة ويسر حيث أصبحت المملكة مصدر جذب لجميع الأنشطة السياحية والاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن “وكالة الأنباء السعودية” قد أشارت إلى أنه سيتم العمل بالتأشيرة الإلكترونية بداية من اليوم 4 مايو للعام الجاري 2023 الموافق الخميس، وتساهم هذه المبادرة في رفع مستوى الخدمات التي توفرها الخارجية السعودية بالقنصليات حيث تعمل على تطوير تأشيرات العمل وتأشيرات الزيارة وأيضا الإقامة.