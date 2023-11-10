واحة الإعلام السعودية تكشف الستار عن المشروعات التحولية للمملكة في قممها الثلاث: قمة الابتكار والتنمية والتحول الاقتصادي

أقامت واحة الإعلام، المصاحبة لاستضافة المملكة العربية السعودية للقمم الثلاث، وهي القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية، عرضاً مميزاً للمشروعات التحولية الكبرى للمملكة، تم نقل الوفود الإعلامية المشاركة من جميع أنحاء العالم إلى ستة أجنحة مختلفة في الواحة، حيث تم عرض إنجازات هذه المشروعات التنموية.

صورة من القمة–المصدر: صحيفة سبق

في ضوء الجهود المبذولة لتنمية المملكة وتحقيق التحول الاقتصادي والتنموي، قدمت واحة الإعلام عرضاً شاملاً للمشروعات التحولية الكبرى، والتي تشمل وزارة الرياضة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة عسير، وشركة الدرعية، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومشروع المسار الرياضي ومبادرة كنوز، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وشركة جاهز كشريك للضيافة.

بالترحيب والحفاوة ومشروعات المستقبل؛ #واحة_الإعلام تستعد لاستقبال ضيوفها تزامنًا مع القمم الثلاث التي تستضيفها المملكة. pic.twitter.com/TupNUMt4WL — وزارة الإعلام (@media_ksa) November 9, 2023

واحة الإعلام توفرت على مساحة تصل إلى 18 ألف متر مربع، وتم تجهيزها بالتقنيات الحديثة للإعلاميين ووسائل الإعلام لتغطية الأحداث والقمم الثلاث، تتيح الواحة للزوار تجربة متكاملة تشمل جميع أقسامها، حيث يمكنهم التعرف على المشروعات التحولية وتجارب النجاح والإنجازات التنموية التي تم تحقيقها، وذلك من خلال الاستكشاف والتفاعل مع المعروضات والفعاليات المتنوعة.

وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري يزور مقر #واحة_الإعلام التي تقام تزامنًا مع استضافة المملكة للقمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية. pic.twitter.com/UlQmAMVOkG — وزارة الإعلام (@media_ksa) November 9, 2023

من الملحوظ أن “واحة الإعلام” قد استحدثت منطقة جديدة تسمى “مسرح الواحة”، حيث تستضيف جلسات حوارية متنوعة تتعلق بالقمم التي تستضيفها المملكة، وتمت دعوة قادة المشروعات الكبرى لأخذ الكلمة ومناقشة التحديات والفرص المتاحة، يعتبر هذا المسرح فرصة لتبادل الآراء والأفكار بين الحضور وتعزيز التفاعل والتعاون.

في #واحة_الإعلام بالدرعية؛ تجربة يعيشها الدكتور عايد المناع بين أكثر من 30 مشروعًا، بتجربة إعلامية متكاملة لمواكبة أحداث #القمة_السعودية_الأفريقية. pic.twitter.com/lyfGBeXTxY — وزارة الإعلام (@media_ksa) November 9, 2023

تجدر الإشارة إلى أن واحة الإعلام تهدف إلى توفير تجربة شاملة للزائرين وتعزيز فهمهم للمشروعات التحولية وأهميتها في تحقيق التنمية الشاملة، علاوة على ذلك، فإن الواحة تعمل على تعزيز الوعي العام وتقديم منصة للتواصل والتعاون بين الجهات المشاركة.

يعد هذا الحدث مناسبة هامة للترويج للمشروعات التحولية وإبراز الجهود التنموية التي تقودها المملكة، من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين الدول والجهات المشاركة، يمكن تبادل المعرفة والتجارب وتعزيز الابتكار في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

أول يوم من انطلاقة #واحة_الإعلام بنسختها الرابعة؛ تجربة متكاملة يعيشها الإعلاميون الدوليون بين مشروعات المملكة الكبرى، وتغطية مجريات #القمة_السعودية_الأفريقية. pic.twitter.com/pyRRDMImdU — وزارة الإعلام (@media_ksa) November 9, 2023

تعتبر واحة الإعلام فرصة قيمة للمشاركين في القمم الثلاث لاستعراض الإنجازات التحولية للمملكة ومشاركة النتائج والتجارب الملهمة، من المتوقع أن يسهم هذا الحدث في تعزيز الشراكات وتعميق التفاهم بين الدول والمشاركين، وبالتالي تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

تحليل: يعكس هذا الخبر جهود المملكة العربية السعودية في تنظيم القمم الثلاث واستضافتها بنجاح، وتعزيز دورها كمركز عالمي للتنمية والابتكار، يسلط الضوء على الجهود المبذولة في تحقيق التحول الاقتصادي والتنموي من خلال المشروعات التحولية الكبرى، وخاصة مشروع نيوم. يوضح الخبر أيضاً أهمية التواصل والتعاون الدولي في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

#واحة_الإعلام؛ ابتكار إعلامي يواكب الأحداث الكبرى التي تشهدها المملكة محليًّا ودوليًّا. pic.twitter.com/V3HY8nLl9q — وزارة الإعلام (@media_ksa) November 9, 2023

حيث تتيح واحة الإعلام فرصة للإعلاميين ووسائل الإعلام لتغطية الأحداث والقمم الثلاث وتبادل المعرفة والأفكار، كما تعمل على تعزيز الوعي العام وتشجيع التفاعل والتعاون بين الجهات المشاركة، يمكن أن يسهم هذا الحدث في تعزيز الشراكات وتعميق التفاهم بين الدول وتعزيز التنمية المستدامة.

بشكل عام، يعكس هذا الخبر التزام المملكة العربية السعودية برؤية 2030 وجهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع اقتصادها، من خلال استضافة القمم الثلاث وعرض المشروعات التحولية الكبرى، تسعى المملكة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مختلفة مثل الرياضة والسياحة والتنمية الاقتصادية.

لحظات ولقطات من توافد ضيوف وزوار #واحة_الإعلام في يومها الأول. pic.twitter.com/Mg74wVUdQK — وزارة الإعلام (@media_ksa) November 9, 2023

تعد واحة الإعلام منصة فريدة للتواصل والتبادل الثقافي والاقتصادي بين الدول المشاركة، يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثير إيجابي على صورة المملكة عالمياً وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار والتنمية.

وفي النهاية، يتطلع العالم إلى مزيد من التعاون والتواصل مع المملكة العربية السعودية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، من خلال استضافة القمم الثلاث وعرض المشروعات التحولية، تعزز المملكة دورها الريادي في تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وتسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للمملكة والمنطقة بأكملها.