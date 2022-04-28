واتساب يحذر مستخدميه من رسالة منتشرة قد تسرق بياناتهم بحيلة خادعة!

يحاول الهاكرز والمحتالين دائمًا اختراق حسابات المستخدمين في تطبيق واتساب، من أجل الاستيلاء على بياتهم الشخصية ومعلوماتهم وصورهم والبيانات المالية، حيث يجدون في المنصة بيئة خصبة للنصب والاحتيال، نظرًا للقاعدة الكبيرة من المستخدمين الذين تخطى أعدادهم حاجز الـ مليار من مختلف الفئات والأعمار، ومؤخرًا ابتكروا طريقة جديدة خادعة للوقوف بضحاياهم.

تحذير واتساب لمستخدميه

وفي تفاصيل التحذير الجديد من واتساب، كشفت تقارير تقنية أجنبية، أن المنصة طالبت مستخدميها بحذف رسالة مجهولة قد تصلهم عبر هواتفهم تستهدف سرقة معلوماتهم وأموالهم، لافتة إلى أن المخترقين يحاولون خداع المستخدمين برسالة تشير إلى أنهم من فريق الدعم الفني للتطبيق، وأنهم يريدون التواصل معهم من أجل عدم وقف التطبيق، مستخدمين صورة مزيفة لشعار المنصة.

وطالب whatsapp المستخدمين بأنه في حالة ورود رسالة إليهم تدعي أنها من فريق الدعم التابع له، فلابد من فحصها بشكل جيد للتأكد من مدى صحتها أم لا، وتحديدًا من خلال علامة التوثيق الخضراء الرسمية التي توجد أسفل صورة الحساب وليس في داخله كما هو مدرج برسالة الاحتيال، كما أن التطبيق لا يطلب نهائيًا من المستخدمين أي معلومات خاصة بالحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية.

سرقة رَقْم المرور

أما عن الهدف الحقيقي وراء الرسالة المزيفة التي تصل للكثير من المستخدمين، فتتعلق محاولة المهاجمين سرقة رَقْم المرور الخاص بالحساب المكون من 6 أرقام، حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحساب، ومن ثم الوصول إلى أرقام الحسابات المصرفية السرية للمستخدم، ثم سرقة الأموال وسحبها،