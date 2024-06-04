وأمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً| الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل بحق مواطن سعودي في المنطقة الشرقية والتهم الموجهة إليه
أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن تنفيذها حكم القتل بحق مواطن سعودي الجنسية، في المنطقة الشرقية، وذلك بعد ثبوت تورط المتهم في جرائم مهددة للأمن الوطني، والإنضمام لجماعات إرهابية وتمويلها، وإطلاق النار على رجال الأمن والنقاط الأمنية، كما قام المتهم بتحويل منزله لمستودع خاص بالأسلحة.
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن يحمل الجنسية السعودية
ووفق البيان الصادر من وزارة الداخلية السعودية اليوم، فإن المتهم الذي تم تنفيذ حكم القتل بحقه اليوم هو مجتبى بن محمد بن يوسف آل سماعيل، والذي يحمل جنسية المملكة العربية السعودية، وتم تنفيذ الحكم اليوم بعد تأييد حكم القتل الصادر بحقه من المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفا ما تقرر شرعاً بحقه.
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وجاء نص بيان وزارة الداخلية وفق ما يلي:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم مجتبى بن محمد بن يوسف آل سماعيل – سعودي الجنسية – على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامه إلى خلية إرهابية وإطلاق النار على رجال الأمن والنقاط والدوريات الأمنية، وتحويل منزله إلى مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة المستخدمة في الأعمال الإرهابية، وإيوائه أحد العناصر الإرهابية وما بحوزته من أسلحة ومتفجرات في منزله .
وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حُكم القتل بحق مجتبى بن محمد بن يوسف آل سماعيل – سعودي الجنسية – يوم الاثنين 26/ 11/ 1445هـ الموافق 03/ 06/ 2024م، بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.