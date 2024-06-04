وأمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً| الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل بحق مواطن سعودي في المنطقة الشرقية والتهم الموجهة إليه

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن تنفيذها حكم القتل بحق مواطن سعودي الجنسية، في المنطقة الشرقية، وذلك بعد ثبوت تورط المتهم في جرائم مهددة للأمن الوطني، والإنضمام لجماعات إرهابية وتمويلها، وإطلاق النار على رجال الأمن والنقاط الأمنية، كما قام المتهم بتحويل منزله لمستودع خاص بالأسلحة.

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن يحمل الجنسية السعودية

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن يحمل الجنسية السعودية

ووفق البيان الصادر من وزارة الداخلية السعودية اليوم، فإن المتهم الذي تم تنفيذ حكم القتل بحقه اليوم هو مجتبى بن محمد بن يوسف آل سماعيل، والذي يحمل جنسية المملكة العربية السعودية، وتم تنفيذ الحكم اليوم بعد تأييد حكم القتل الصادر بحقه من المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفا ما تقرر شرعاً بحقه.

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وجاء نص بيان وزارة الداخلية وفق ما يلي: