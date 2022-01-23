وأفيخاي ينشر الصور.. رفع صور الحوثي وسليماني في غزة عقب استهداف السعودية والإمارات بالصواريخ

إسلام عوض

منذ أيام قليلة تم استهداف المملكة العربية السعودية والإمارات بمجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، والتي أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن، وتضررت الإمارات من هذه العملية الإرهابية والتي راح ضحيتها اثنين من الوافدين وإصابة أربعة آخرين، مع انفجار ثلاث صهاريج بترولية، ووقوع حريق في مطار أبو ظبي الدولي بمنطقة إنشاءات.

وأفيخاي ينشر الصور.. رفع صور الحوثي وسليماني في غزة عقب استهداف السعودية والإمارات بالصواريخ

تداول صور وفيديوهات لتظاهرات مؤيدة للحوثي بغزة

واليوم قام النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بتداول صور وبعض مقاطع الفيديو، التي قيل عنها أنها لمسيرات بقطاع غزة، وقام المتظاهرون وفق الصور المتداولة برفع صور اللواء التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وعبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي الإرهابية.

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وكان أول من نشر هذه الصور التي قيل عنها أنها في غزة هو أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، وقال أفيخاي عن الصورة بأن المتظاهرين بقطاع غزة يؤيدون الميلشيات الإرهابية في اليمن ويرفعون صور قاتل المسلمين في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ودعا أفيخاي لعدم التعاطف مع قطاع غزة مرة أخرى.

كما تم تم تداول فيديو للمظاهرة بقطاع غزة، وبها صور قاسم سليماني وعبد الملك الحوثي بالفعل، ولكن ووفق الفيديو المتداول فإن مقطع الفيديو المتداول لعدة لقطات مجمعة، وتم التركيز فيها على تلك الصور، وفور تداول هذا المقطع انتشر وسم الفلسطيني يؤيد الحوثي عبر تويتر بالمملكة العربية السعودية، وذلك بأكثر من 45 ألف تغريدة، كما ظهر في الفيديو أصوات سباب للسعودية ودعم لجماعة الحوثي الإرهابية وزعيمها.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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