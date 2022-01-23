وأفيخاي ينشر الصور.. رفع صور الحوثي وسليماني في غزة عقب استهداف السعودية والإمارات بالصواريخ

منذ أيام قليلة تم استهداف المملكة العربية السعودية والإمارات بمجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، والتي أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن، وتضررت الإمارات من هذه العملية الإرهابية والتي راح ضحيتها اثنين من الوافدين وإصابة أربعة آخرين، مع انفجار ثلاث صهاريج بترولية، ووقوع حريق في مطار أبو ظبي الدولي بمنطقة إنشاءات.

تداول صور وفيديوهات لتظاهرات مؤيدة للحوثي بغزة

واليوم قام النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بتداول صور وبعض مقاطع الفيديو، التي قيل عنها أنها لمسيرات بقطاع غزة، وقام المتظاهرون وفق الصور المتداولة برفع صور اللواء التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وعبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي الإرهابية.

مسيرات حاشدة في قطاع غزة تأييداً لميليشيا #الحوثي_الإيرانية الإرهابية ويرفعون صور الإرهابي عبدالملك #الحوثي وصور قاتل المسلمين والعرب في العراق وسوريا واليمن ولبنان قاسم سليماني. ماذا تقولون لأولائك الذين يطلبون بعد ذلك التعاطف معهم… عيب عليكم… pic.twitter.com/IIPud6cbvJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 22, 2022

وكان أول من نشر هذه الصور التي قيل عنها أنها في غزة هو أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، وقال أفيخاي عن الصورة بأن المتظاهرين بقطاع غزة يؤيدون الميلشيات الإرهابية في اليمن ويرفعون صور قاتل المسلمين في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ودعا أفيخاي لعدم التعاطف مع قطاع غزة مرة أخرى.

#غزة #حماس_الإرهابية

تتاجر بأرض الشعب الفلسطيني وباعوها وصارت

(ولاية خامنئية جديدة)

جاحدين المعروف وناكرين الجميل

محد بيثق فيكم ولا انتو واثقين بنفسكم

لانكم خونه والخاين ماله امان يبيع شرفه و اهله وبلده وكرامته بأرخص من التراب #الفلسطيني_يويد_الحوثي pic.twitter.com/tQWTzRE1ew — سلطان الدوسري (@Sultan_ahmmad1) January 23, 2022

كما تم تم تداول فيديو للمظاهرة بقطاع غزة، وبها صور قاسم سليماني وعبد الملك الحوثي بالفعل، ولكن ووفق الفيديو المتداول فإن مقطع الفيديو المتداول لعدة لقطات مجمعة، وتم التركيز فيها على تلك الصور، وفور تداول هذا المقطع انتشر وسم الفلسطيني يؤيد الحوثي عبر تويتر بالمملكة العربية السعودية، وذلك بأكثر من 45 ألف تغريدة، كما ظهر في الفيديو أصوات سباب للسعودية ودعم لجماعة الحوثي الإرهابية وزعيمها.

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