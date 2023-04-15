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هُنا.. خطوات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 65 من حساب المواطن

هالة خالد السيد

أعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدعم للدفعة 65 وذلك لكي يتمكن الأشخاص ممن لم ينزل لهم الدعم هذا الشهر أو الذين حصلوا على راتب أقل من المتوقع من تقديم طلب الاعتراض ليتم إعادة النظر فيه، وإذا كان هذا الشخص مستحق سوف يتم قبول الطلب ليحصل على الدعم بأثر رجعي.

تقديم اعتراض حساب المواطن على مبالغ الاستحقاق

مدة تقديم الاعتراض المالي في حساب المواطن

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تقديم اعتراض حساب المواطن على مبالغ الاستحقاق
تقديم اعتراض حساب المواطن على مبالغ الاستحقاق

يجب على المستفيد الذي يواجه مشكلة في مبالغ استحقاق الدعم من برنامج حساب المواطن تقديم طلب الاعتراض على الدفعات المالية خلال 90 يومًا من وقت الإيداع، وذلك عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية على أن يتم مراجعة البيانات والرد خلال مدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر أيضًا.

تقديم اعتراض حساب المواطن على الدفعات المالية

أعلن حساب خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على رواتب الاستحقاق الدفعة 65، ويمكن تقديم الطلب باتباع الخطوات التالية:

  • أولاً تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن “من هنا”.
  • اختر حالة الدفعة.
  • اضغط على أيقونة “تقديم اعتراض على الدفعة الحالية”.
  • أدخل البيانات المطلوبة وسبب تقديم الاعتراض والمستندات إن وُجدت ثم اضغط على إرسال وتقديم الطلب.

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كم مبلغ حساب المواطن للفرد الواحد

أعلن برنامج حساب المواطن وبتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمديد زيادة الدعم لمدة ثلاثة أشهر قادمة، وبذلك يكون نصيب الفرد من الدعم كما يلي:

  • المبلغ المستحق للمستفيد الرئيسي من البرنامج هو 720 ريال سعودي.
  • قيمة الدعم المستحق للفرد المستقل هي 720 ريال سعودي.
  • مبلغ الدعم الذي يحصل عليه التابع الذي يزيد عمره عن 18 عام هو 360 ريال سعودي.
  • المبلغ المستحق للتابع الذي يقل عمره عن 18 عام هو 206 ريال سعودي.
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هالة خالد السيد

هالة خالد
خريجة كلية التربية جامعة طنطا
مهتمة بتغطية الأخبار السعودية والتدوين في المجال التقني والرياضي

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