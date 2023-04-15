هُنا.. خطوات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 65 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدعم للدفعة 65 وذلك لكي يتمكن الأشخاص ممن لم ينزل لهم الدعم هذا الشهر أو الذين حصلوا على راتب أقل من المتوقع من تقديم طلب الاعتراض ليتم إعادة النظر فيه، وإذا كان هذا الشخص مستحق سوف يتم قبول الطلب ليحصل على الدعم بأثر رجعي.

مدة تقديم الاعتراض المالي في حساب المواطن

يجب على المستفيد الذي يواجه مشكلة في مبالغ استحقاق الدعم من برنامج حساب المواطن تقديم طلب الاعتراض على الدفعات المالية خلال 90 يومًا من وقت الإيداع، وذلك عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية على أن يتم مراجعة البيانات والرد خلال مدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر أيضًا.

تقديم اعتراض حساب المواطن على الدفعات المالية

أعلن حساب خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على رواتب الاستحقاق الدفعة 65، ويمكن تقديم الطلب باتباع الخطوات التالية:

حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 65 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/bEbxEIocz6 pic.twitter.com/hF6U2iup66 — حساب المواطن (@citizenaccount) April 15, 2023

أولاً تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن “من هنا”.

اختر حالة الدفعة.

اضغط على أيقونة “تقديم اعتراض على الدفعة الحالية”.

أدخل البيانات المطلوبة وسبب تقديم الاعتراض والمستندات إن وُجدت ثم اضغط على إرسال وتقديم الطلب.

اطلع على: وزارة الموارد البشرية تُعلن كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444 هذا الشهر الدفعة 65

كم مبلغ حساب المواطن للفرد الواحد

أعلن برنامج حساب المواطن وبتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمديد زيادة الدعم لمدة ثلاثة أشهر قادمة، وبذلك يكون نصيب الفرد من الدعم كما يلي: