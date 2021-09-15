هي لنا دار.. شعار اليوم الوطني السعودي 1443 و علاقة هيئة الترفيه بإحتفالات

تستعد المملكة العربية السعودية منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، لاستقبال يوم تاريخي له أصوله وعلاماته في بناء المملكة. وهو اليوم الوطني السعودي، الذي استطاع أن يوحد فيه الملك عبد العزيز ال سعود مملكات شبه الجزيرة العربية (نجد والحجاز وملحقاتهما) تحت راية واحدة وهي المملكة العربية السعودية، وشعار واحد وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله.

قصة تحديد يوم ٢٣ سبتمبر إجازة رسمية وترفيهية للمملكة العربية السعودية

مرت قصة إجازة اليوم بأربعة مراحل وهي:

في البداية، منذ ٩١ عام، أصدر الملك عبد العزيز مؤسس السعودية أمراً ملكيا يقضي بتحويل نجد والحجاز وملحقاتهما إلى مملكة واحدة. بالإضافة إلى اختيار اليوم الأول من الميزان، والذي وافق آنذاك ٢٣ من سبتمبر يوماً للتوحيد. ومن ثم، خلفه الملك فيصل ابن عبد العزيز والذي قرر تسمية البلاد الموحدة ب “المملكة العربية السعودية” في عام ١٣٥١ه وبعد أعوام من تسمية المملكة، أعلن الملك فيصل في عام ١٣٨٥ اتخاذ يوم ٢٣ من سبتمبر من كل سنة ميلادية، يوماً وطنيا للمملكة العربية السعودية. وأخيراً، في عام ١٤٢٥، أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز مرسوما يقضي بجعل اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية للمملكة كلها.

وبذلك، اصبح ٢٣ سبتمبر إجازة رسمية وعيدا وطنيا تقام فيه الاحتفالات والزينة والأنوار والألعاب النارية. فضلاً عن المهرجانات والحفلات الغنائية والملتقيات والعروض العالمية.

علاقة هيئة الترفيه بإحتفالات اليوم الوطني السعودي

والجدير بالذكر أن، هيئة الترفيه، هي إحدى الجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم اليوم الوطني السعودي كل عام. حيث قررت العام الحالي ٢٠٢١، اطلاق الإحتفال تحت شعار “هي لنا دار”. وقد أوضحت الهيئة سابقا، أنها استنبطت لفظ الشعار من القصائد والأغاني الشعبية الوطنية، التي تصف الوطن بالدار. كما استخرجت الشكل الهيكلي والفني للشعار من خريطة المملكة العربية السعودية، وكذلك خط الثلث العربي المرسوم على العلم السعودي. ومن ثم أطلقت هيئة الترفيه مبادرة بجمع الاقتراحات والأفكار الخاصة بالاحتفال ال ٩١ باليوم الوطني، من المواطنين السعوديين بكافة الطبقات والفئات. ونتيجة لذلك أخذ المواطنون في ارسال أفكارهم بكل تحمس وجدية وشغف.

رئيس هيئة الترفيه يمنع أي مراسلات بأفكار أو مشاريع على حساباته الخاصة

ولكن، بعض المواطنون أخذوا يرسلون أفكارهم ومشاريعهم لليوم على الحسابات الشخصية لرئيس هيئة الترفيه عبر الواتساب وتويتر، وفي هذا السياق، طالب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، باحترام خصوصيته في جواله وحساب الواتساب الخاص به. ونوه على عدم إرسال اقتراحات له أو أفكار أو مشاريع تخص الترفيه على الحسابات الخاصة. وبعد ذلك، إلتفت محذراً: ” “اللي يرسل على الجوال غير مجدي ويتعب نفسه ويتعبنا معاه”. ومن ثم، أعلن أنه سيقوم بحظر أي رقم يرسل له أي فكرة على الخاص، مؤكداً أن هناك منصات مخصصة لتلقي الأفكار. وكذلك، يمكن استقبال الأفكار والمشاريع في مقر الهيئة لمناقشتها والبحث في امكانية تنفيذها.