هيئة “كفاءة الإنفاق” تحتفل بتخريج 36 صانعاً للمستقبل

نظمت إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم إحتفالًا بتخريج 36 شاباً وفتاة أنهوا تدريبهم في برنامج صنّاع المستقبل للتدريب التعاوني خلال عام 2023م.

رئيس هيئة كفاءة الأنفاق _ مصدر الصورة: وكالة الانباء السعودية

وقام الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، بتكريم”صناع المستقبل” المتدربين، من أبناء وبنات الوطن بحضور أولياء أمورهم، ومشرفيهم في الجامعات خلال مناسبة أقيمت في الرياض اليوم، مثنيًا على اهتمامهم وشغفهم للتزود بالمعرفة والعلم خلال رحلتهم التدريبية في الهيئة.

ويسعى برنامج “صنّاع المستقبل” للموائمة بين ما يتعلمه طلاب وطالبات المرحلة الجامعية وما يحتاجه سوق العمل، ليمثّل حصيلةً تراكمية وتعاون تكاملي بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والمؤسسات التعليمية لتدريب وتأهيل الطلبة وتزويدهم بخبرة عملية في بيئة تعليمية داعمةً للابتكار ومواكبة التطورات المهنية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية ريم بنت عبدالرحمن الرحيلي، أن برنامج صنّاع المستقبل الذي أسسته الهيئة عام 2019 يسهم في تحقيق الترابط والتكامل بين الخبرات النظرية التي يكتسبها الطلاب والطالبات في الجامعات والممارسات العملية، ومساعدة المتدربين على اكتشاف قدراتهم وإمكاناتهم من خلال الانخراط في بيئة العمل، إضافةً إلى الإسهام في تطوير وتأهيل المتدربين لصقل مهاراتهم.

وتابع الرحيلي أن البرنامج الذي استضاف منذ إنشائه أكثر من 200 متدرب ومتدربة في مختلف التخصصات يسهم في تعميق الارتباط بين مخرجات الجامعات السعودية ومتطلبات سوق العمل، عبر رحلة تدريبية ميدانية تعدها الهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الرحيلي إلى أن نسبة توظيف المتدربين في الهيئة قد تخطت الـ 45٪ مُنذ انطلاق البرنامج مؤكدةً أن الهيئة قد استقطبت الطلاب والطالبات من 10 جامعات سعودية، كما عقدت 20 لقاءً من لقاءات نقل المعرفة للمتدربين.

وفي نفس السياق قال الخريجون أن برنامج صنّاع المستقبل للتدريب التعاوني عزّز حصيلتهم المعرفية وأطلعهم على جوانب مهمة من متطلبات سوق العمل، كما أسهمت لقاءات “نقل المعرفة” في تطوير وصقل مهاراتهم.

والجدير بالذكر أن المجالات التي تدرّب فيها المشاركون في برنامج صناع المستقبل جاءت متنوعة لتتضمن الإستراتيجية والتميز المؤسسي، والتخطيط وإدارة المشاريع، والمشتريات الحكومية، ورأس المال البشري والأكاديمية، وتمكين الجهات الحكومية، والأصول والمرافق، إضافةً إلى الاختصاص القانوني، والإعلام والتواصل المؤسسي، وإدارة البيانات والأمن السيبراني.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج

والمبادرات والعمليات التشغيلية.