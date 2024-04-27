هيئة كبار العلماء : لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح

أكدت هيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.

جاء ذلك في ضوء ما عرضه مندوبو وزارة الداخلية والسعودية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من تحديات ومخاطر عند عدم الالتزام باستخراج التصريح.

وأوضحت الهيئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأضافت أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله، أما من لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.

كبار العلماء : لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح_ مصدر الصورة: يوتيوب

وأشارت هيئة كبار العلماء إلى أن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم، وأفادت أن الإلزام باستخراج التصريح جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج بما يمكن هذه الجموع الكبيرة من أداء هذه الشعيرة بسلامة وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة الشريعة وقواعدها.

في إطار ما تقوم به الجهات المعنية بتنظيم الحج ورسم خطة لموسم الحج بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء، والإعاشة، وغيرها من الخدمات، وفق الأعداد المصرح لها، فإن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا. وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرح لهم كان ذلك محققًا لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج، ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش في الطرقات الذي يعيق تنقلاتهم ويقلل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية إلى التهلكة.

طاعة ولي الأمر

وأضافت هيئة كبار العلماء أن الالتزم بالحصول على تصريح الحج هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، حيث اطلعت الهيئة على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة في حال عدم الالتزام باستخراج التصريح مما يؤثر على سلامة ضيوف الرحمن، وأوضحت أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر على الحاج نفسه وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرر شرعًا أن الضرر المتعدى أعظم من الضرر القاصر.

وأوصت هيئة كبار العلماء في بيانها جميع المسلمين بتقوى الله تعالى، ولمريدي حج البيت الحرام أن يتقوا الله عند أداء هذه الشعيرة العظيمة وأن يصونوا حجهم، وأن يلتزموا بالأنظمة والتعليمات التي تمكنهم من أداء الشعيرة بأمن ويسر وسكينة، مؤكدة على أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر، الذي ما صدر إلا تحقيقات للمصلحة العامة.

شروط الحج

هيئة كبار العلماء : شرعًا لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح- مصدر الصورة ترافيل يلا

وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قد وضعت شروطا لأداء مناسك الحج لهذا العام، وعلى كل من يرغب في أداء الفريضة الالتزام بها، حفاظًا على صحة الحجاج وتحصينهم من الأمراض و الأوبئة مع تكدس الأعداد خلال موسم الحج، ومن أهم هذه الشروط:

أن يكون الحاج حاصل على لِقاح الحمى النيسيرية من مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن خمس سنوات.

حصول الحاج على لِقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ أو شلل الأطفال المعطل.

الأخذ في الاعتبار الأمراض المتعارضة مع الصحة البدنية مثل الفشل الكلوي، تليف الكبد المتقدم، فشل القلب المتقدم، أمراض الرئة المزمنة التي تستلزم ضرورة تناول جرعات من الأكسجين بين الحين والآخر، الشيخوخة المصحوبة بالخرف، الأمراض العصبية الشديدة.

كما نصحت الوزارة الحجاج بضرورة إحضار الأدوية الخاصة بأمراضهم المزمنة. وبالنسبة لحجاج الداخل، تلزمهم الوزارة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” للمقيمين داخل المملكة، وذلك من أجل الوقاية الصحية التي تتضمن جرعة واحدة من لِقاح كوفيد 19، وجرعة واحدة من لِقاح الإنفلونزا، وجرعة واحدة من لِقاح الحمى الشوكية وأن يكون تم تناولها خلال الخمس سنسن السابقة.