هيئة تنظيم المياه والكهرباء تحدد عقوبات مخالفة نظام الكهرباء وحالات تشديد العقوبة

حددت هيئة تنظيم الماء والكهرباء السعودية، عقوبات مخالفة نظام الكهرباء وذلك ضمن إطار الإجراءات التي تتخذها لضبط مخالفات نظام المنظومة الكهربائية، وقد طرحت تلك العقوبات لاستطلاع الرأي العام من قبل المهتمين حياله، حيث سيتم فرض عقوبات على المخالفين لنظام الكهرباء، ولا سيما العابثين بعدادات قياس القدرة الكهربائية المستهلكة ، أو الربط بمصادر الطاقة الكهربائية التابعة للمنظومة بصورة غير نظامية.

عقوبات مخالفة نظام الكهرباء

إجراءات ضبط وإثبات مخالفات العبث في عداد الكهرباء

أوضحت هيئة المياه والكهرباء الإجراءات التي يتم اتخاذها لضبط وإثبات مخالفات العبث في عداد الكهرباء، حيث يتم في حال اكتشاف المفتشون وجود مخالفة العبث في العداد أو أي من ملحقاته، أو الربط بالمنظومة الكهربائية بشكل غير نظامي، اتخاذ الإجراءات التالية:

تحرير ضبط بالواقعة.

أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد.

ثم يقوم محرري الضبط باستكمال أوراق محضر ضبط المخالفة.

وبعد ذلك إحالة محضر ضبط المخالفة والأوراق إلى الهيئة خلال 10 أيام عمل بحد أقصى من تحرير الضبط لاتخاذ اللازم حيال المخالف.

يمكن للفرد الاعتراض إلكترونيًا.

عقوبات مخالفة نظام الكهرباء

ومن الإجراءات المتخذة بحق العابثين بالعداد :

إلزام المخالف العابث في عداد قياس استهلاك الكهرباء، بدفع قيمة الاستهلاك الغير مسجل اعتبارًا من الانخفاض المفاجئ في قيمة فواتيره، بدون وجود ما يبرر هذا الانخفاض، والذي تثبته الهيئة، ويتم احتساب قيمة الاستهلاك غير المسجل وفق المعادلة التالية:

الاستهلاك غير المسجل = (الاستهلاك خلال فترة العبث/ نسبة الانخفاض نتيجة العبث) – الاستهلاك خلال فترة العبث.

وفي حال عدم وجود استهلاك سابق لفترة العبث يتم احتساب قيمة الاستهلاك غير المسجل وفق المعادلتين التاليتين:

الاستهلاك السكني غير المسجل = قدرة القاطع بالكيلو فولت أمبير x 2 x عدد أيام العبث. الاستهلاك غير السكني غير المسجل = قدرة القاطع بالكيلو فولت أمبير x 4 x عدد أيام العبث.

وفي حال الربط مباشرة بالمنظومة الكهربائية بدون وجود عداد، يتم تقدير قيمة الاستهلاك وفقًا لما يتوفر من بيانات، على أن يراعى في ذلك سعة وقدرة الكابل الكهربائي الذي تم ربطه بالمنظومة بشكل غير نظامي ومقدار الحمل المتصل به.

إلزام بالتعويضات وتكاليف الاصلاح

ومن الإجراءات و عقوبات مخالفة نظام الكهرباء التي سيتم فرضها بحق المخالفين إزالة المخالفة وإصلاح ما لحق من تلفيات نتيجة المخالفة، بعد تحرير ضبط بالمخالفة، وإلزام المخالف بجميع تكاليف ذلك مع التعويضات.

ويتم تعليق المبالغ المفروضة في حال قدم المخالف اعتراض إلى حين البت به من قبل لجنة مختصة بالنظر بالاعتراضات والمخالفات والبت فيها ويتم تغريم المخالف العابث في عداد الكهرباء أو المستخدم للمنظومة بشكل غير نظامي بالغرامات التالية:

عقوبات المخالفين المرخص لهم بالقيام بنشاط كهربائي

ومن عقوبات مخالفة نظام الكهرباء فرض غرامات على المخالفين المرخص لهم بالقيام بنشاط كهربائي والتي تصل ما بين مليون إلى 2 مليون ريال، وتقوم لجنة النظر بالمخالفات بتقدير قيمة الغرامة بحسب طبيعة وجسامة المخالفة وفق عدة معايير وفيما يلي الغرامات والمعايير التي يتم بناءًا عليها تقدير قيمة الغرامة:

تشديد عقوبات مخالفة نظام الكهرباء وحق الاعتراض

تقوم لجنة البت بالمخالفات بفرض غرامة بما لا يتجاوز 10% من قيمة الغرامة الأصليةعن كل يوم يستمر فيه المخالف في المخالفة بعد تبليغه قرار اللجنة.

وتُضاغف الغرامة في حال التكرار للمخالفة نفسها، ويعتبر تكرار إذا وقعت المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وتضمنت الإجراءات أيضًا أحقية المخالف بالاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه القرار المتضمن فرض العقوبات دون أن يوقف الاعتراض وقف تنفيذ القرار.