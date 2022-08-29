قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن تقديم 4 خدمات لدعم الطلاب، وتعد هيئة التقويم هي الجهة التنظيمية المختصة بعمليات تقويم التعليم سواء التعليم الحكومي أو التعليم الأهلي في السعودية، وقد أكدت الهيئة بأنها سوف تطلق مجموعة من الخدمات لدعم المرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، ويعد الهدف من ذلك إعداد مواطن منافس عالمياً ومتميز في مستقبله العلمي والمهني.

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية بالإعلان عن تقديم مجموعة من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، وقد وضح الحساب الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال موقع «تويتر» ما يلي: «تقدم الهيئة عددًا من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتميز مستقبلهم العلمي والمهني»، وتعد هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية ذات شخصية قانونية وإدارية ومالية مستقلة، تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، حتى تكون في ريادة الدول العربية والعالمية في مجال التعليم والتدريب.

تقدم الهيئة عددًا من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتميز مستقبلهم العلمي والمهني.#مواطن_منافس_عالميا pic.twitter.com/iaSSAYrq2J — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) August 28, 2022

خدمات هيئة تقويم التعليم والتدريب

وقد قدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب تحت شعار “يداً بيد نحو إعداد مواطن منافس عالمياً” 4 خدمات لدعم الرحلة التعليمية للطلّاب، وفيما يلي سوف نوضح أبرز هذه الخدمات.

برنامج منافس هيئة التقويم

وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإصدار برنامج منافس لكي يتم تقييم وتحسين التحصيل العلمي لطلاب وطالبات المدارس.

مؤشر ترتيب هيئة تقويم التعليم

ويعد الهدف الأساسي من مؤشر ترتيب التعريف أكثر عن مستوى مدرسة أولادك مقارنةً بغيرها من المدارس.

اختبارات ومقاييس للموهوبين والمبدعين

ويهدف اختبارات ومقاييس للموهوبين والمبدعين لكي يقوم بالمساعدة على تحديد الموهوبين ودعمهم.

تقويم المدارس واعتمادها

ويعد الهدف من تقويم المدارس هو ضمان وتحسين جودة وأداء المدارس.