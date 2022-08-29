وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتوضيح على أنه يمكن التسجيل في موقع الهيئة للاستفادة من هذه الخدمات المقدمة للمواطنين من قبلها، ويكون ذلك من خلال الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي، واختيار ما ترغب بالحصول عليه، وذلك عن طريق الرابط الرسمي عبر شبكة الإنترنت  من هنا etec.gov.sa.