هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

قامت “هيئة تقويم التعليم” بالإعلان عن البدء في التسجيل في اختبارات “الرخصة المهنية للمعلمين” وذلك حتى يتمكنوا من العمل بالمهنة ويتوقف الحصول عليها على درجة المؤهل التعليمي الحاصل عليه المعلم أو المعلمة وعدد سنوات الخبرة، ومن المقرر أن يبدأ نظام الرخص اعتباراً من اليوم في استقبال طلبات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للرجال بالاختبارين العام والتخصصي.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

يرغب الكثير من الأشخاص سواء كانوا من الرجال أو النساء في التسجيل في اختبار الرخصة المهنية ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى نظام الرخصة المهنية.

بعد ذلك ثم بالضغط على كلمة دخول من خلال بوابة نفاذ.

ثم أدخل اسم المستخدم لأبشر وقم بكتابة كلمة السر التي تم تخصيصها للدخول بأبشر.

ثم قم بإضافة رمز التحقق.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

أكتب بعد ذلك الرمز المرسل من خلال الرسالة النصية للجوال المستخدم.

ثم أنتقل للملف الشخصي التابع للمستخدم.

بعد ذلك قم بالضغط على خانة الاختبارات.

ثم قم بالضغط على كلمة سجل الآن.

سيتم نقلك لملف المستخدم من خلال مركز القياس.

في حالة لم يكن لديك حساب فعليك بإنشاء واحداً جديد.

تأكد من البيانات .

اضغط على كلمة تعديل المتواجدة بنهاية الصفحة.

قم بقراءة التعليمات.

ثم اضغط على كلمة متابعة.

وافق بعد ذلك على التعليمات التي يتم عرضها بالشاشة.

ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على كلمة التالي حتى تتمكن من حجز ميعاد وتحدد مقر الاختبار.

ثم بتحديد المدينة التي ترغب في تأدية الاختبار بداخلها.

ثم قم باختيار موعد الاختبار.

قم بالضغط على كلمة التالي.

ثم أضغط على خانة موافقة على التسجيل.

بعد ذلك أنقر فوق كلمة التالي.

اختر بعد ذلك طريقة الدفع من بطاقة مدى، نظام سداد، أو بطاقة الائتمان.

أنتقل لصفحة الدفع.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين (tpl.etec.gov.sa).

موعد التسجيل في الاختبار

“اختبار الرخصة المهنية العام”

بالنسبة للرجال سيكون اعتباراً من تاريخ 29 أغسطس 2022م.

بينما يبدأ التقديم للنساء بتاريخ 5 سبتمبر 2022م.

فترة الاختبار تبدأ من 11 نوفمبر 2022م حتى 14 نوفمبر 2022م.

“تسجيل اختبار الرخصة المهنية التخصصي”