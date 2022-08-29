هيئة تقويم التعليم والتدريب تعتمد خدمات تعليمية جديدة وتوضح خطوات تسجيل الرخصة المهنية 1444 عبر نظام “tpl.etec.gov.sa”

تزامنا مع بداية الموسم الدراسي وبداية التسجيل في الرخصة المهنية، وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب للمملكة العربية السعودية توضيحا لطريقة التسجيل باتباع خطوات عبر نظام الرخص “tpl.etec.gov.sa”، حيث نشرت هيئة تقوم التعليم مواعيد التسجيل والاختبار، ووضعت أيضا عددا من الخدمات لتحسين التحصيل العلمي.

سنتعرف معكم في هذا المقال على خدمات هيئة تقوسم التعليم والتدريب، وخطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، ومواعيد الاختبار.

خدمات هيئة تقويم التعليم والتدريب

وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب مجموعة من الخدمات لتحسين التحصيل العلمي للطلاب، تتمثل هذه الخدمات فيما يلي:

برنامج نافس: لتقويم وتحسين التحصيل العلمي للطلاب.

لتقويم وتحسين التحصيل العلمي للطلاب. مؤشر ترتيب: يقوم بترتيب المدارس، لمعرفة ترتيب مدرسة الأبناء مقارنة بغيرها من المدارس.

يقوم بترتيب المدارس، لمعرفة ترتيب مدرسة الأبناء مقارنة بغيرها من المدارس. اختبارات ومقاييس للموهوبين والمبدعين: وذلك لتحديد المبدعين ودعمهم.

وذلك لتحديد المبدعين ودعمهم. تقويم المدارس واعتمادها: لتحسين جودة المدارس.

خطوات التسجيل في هيئة تقويم التعليم والتدريب

للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية نقوم بالولوج إلى نظام الرخص لشاغلي الوظائف التعليمية، عبر البوابة الإلكترونية “tpl.etec.gov.sa” ثم نقوم باتباع الخطوات التالية:

نقوم بالضغط على أيقونة الاختيارات.

نقوم بالضغط على أيقونة سجل الآن “أمام الاختيار الذي نرغب في التسجيل فيه”.

يفتح معنا ملف قياس لاستكمال إجراءات التسجيل.

موعد التسجيل في اختبارات الرخص المهنية

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبارات الرخصة المهنية حسب الجدول التالي: